Как оказалось, компания-производитель разместила внутри упаковок своей продукции призовые жетоны. За три месяца акции более тысячи людей нашли жетоны и получили денежные призы от 100 тысяч до 1 миллиона сумов. Но главный жетон в 300 миллионов оставался не найденным.

В самом конце акции, когда ее практически завершили, победитель все-таки нашелся. Водитель из Намангана Ойбек Тошматов купил пачку маргарина в магазине возле дома, открыл и обнаружил внутри призовой жетон на 300 млн сумов.

Несмотря на то, что акция подошла к концу, компания все-таки выплатила Ойбеку деньги. Торговая марка «Домашнее Застолье» планировала сразу отправить журналистов в Наманган, чтобы рассказать об этом, но тут случился карантин.

Из-за пандемии и закрытия сообщения между областями журналисты несколько месяцев просто не могли доехать до победителя. И только сейчас, когда транспортное сообщение полностью восстановилось, журналисты смогли пообщаться с Ойбеком Тошматовым и узнали детали этой истории.

Оказалось, что Ойбек работает водителем уже 15 лет. Наманганец признался, что никогда не верил в подобные акции, но «Домашнее Застолье» его приятно удивило. Часть денег он потратил на новый автомобиль, а на остаток он и его семья планируют заняться предпринимательством.

На правах рекламы.