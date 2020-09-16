Заместителем министра финансов Узбекистана назначен Курбанмурат Холмуратович Тапаров. Постановление об этом 15 сентября подписал президент, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Курбанмурат Тапаров родился в 1978 году в Гузарском районе Кашкадарьинской области. В 1999 году окончил Каршинский государственный университет, в 2004 — Банковско-финансовую академию Узбекистана и в 2012 — Университет Рицумейкан (Япония).

Начал карьеру в 1999 году в должности экономиста первой категории финансового управления Кашкадарьинской области. В разные годы работал был ведущим региональным инспектором Кашкадарьинской области Фонда расчетов за сельскохозяйственную продукцию, главным экономистом, заместителем начальника отдела и начальником отдела по контролю за структурой и исполнением бюджета Каракалпакстан и местных бюджетов данного управления.

В 2017—2018 годах работал заместителем начальника Главного управления финансов регионов Минфина, затем начальником управления.

До нынешнего назначения занимал должность ведущего инспектора сектора по взаимодействию с представительными органами власти и политическими партиями Администрации президента.