В Андижанской, Ферганской и Наманганской областях, а также в Каракалпакстане задержаны лица, обещавшие гражданам помощь в поступлении в государственные вузы страны. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В Андижанской области сотрудники городского отделения Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре задержали при получении 4300 долларов преподавателя физической культуры специализированной школы-интерната Алтынкульского района Г. Д.

Сообщается, что учитель через своих знакомых в руководстве Андижанского государственного университета обещал устроить гражданина Г. М. на факультет физической культуры этого вуза.

Другой случай произошел в Бувайдинском районе Ферганской области. В ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками районных отделений Департамента при Генпрокуратуре, СГБ и УВД, при получении 2000 долларов задержаны лидер молодежи районной общеобразовательной школы И. М. и гражданин М. Б. Вступив в сговор, они пообещали гражданину А. поступление его дочери в Наманганский государственный университет.

Оперативники отделения Департамента при Генпрокуратуре в Уйчинском районе Наманганской области совместно с сотрудниками УВД задержали преподавателя Наманганского государственного университета А. С. Отмечается, что учитель потребовал от гражданина Р. 1800 долларов за поступление на факультет педагогики и психологии этого вуза и был задержан при получении аванса в размере 800 долларов.

По данным случаям возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

В Каракалпакстане, в результате оперативных действий, проведенных республиканским управлением Департамента при Генпрокуратуре и УВД региона, при получении 3000 долларов задержан гражданин Г. М. Он, войдя в доверие своего знакомого Т. А., обещал его младшей сестре Г. Х. поступление в Каракалпакский медицинский институт.

По данному факту в отношении Г. М. возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 168 (мошенничество) и статей 28 (виды соучастников преступления) и 211 (дача взятки) Уголовного кодекса, ведется следствие.

Ранее «Газета.uz» писала о задержании в Коканде и Ташкенте лиц, которые обещали гражданам поступление в вузы.