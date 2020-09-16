Порой так хочется встретить и проводить одно из самых романтичных времен года — осень — в духе европейских городов. Теперь уютные улочки Милана, Парижа и Барселоны ждут своих посетителей в центре Ташкента.





Шопинг-авеню и жилой комплекс Boulevard приглашают окунуться в атмосферу известных мировых столиц.

Boulevard — это:

локация в сердце Ташкента на территории МДЦ Tashkent City;

семь жилых домов, рассчитанных на 1167 квартир площадью от 46 до 118 кв. м;

место проживания людей, которые ценят комфорт, высокий уровень обслуживания, приватность и функциональность;

три км шопинг-авеню, где предусмотрены более 150 коммерческих помещений для бутиков, кафе и ресторанов, магазинов розничной торговли, социальных объектов и многого другого;

автономная среда в деловом центре столицы, предназначенная для жизни, досуга и бизнеса;

изысканный ландшафт, оригинальные арт-объекты, фонтаны и уютная зеленая территория внутренних дворов и прогулочных аллей.





Шопинг-авеню Boulevard по своим масштабам не уступает именитым торговым площадям Милана и Барселоны. Здесь каждый посетитель, резидент или гость комплекса сможет приятно провести время и найти все необходимое.

Выдержанный в духе традиций европейской классики, жилой комплекс Boulevard — это территория комфорта и оптимизации возможностей. Здесь можно жить, работать, развивать бизнес, получать услуги, проводить время с близкими людьми, семьей, друзьями, заниматься высококлассным шопингом.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Офис продаж работает ежедневно без выходных, с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

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