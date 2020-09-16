Компания Apple на презентации 15 сентября представила «умные» часы Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, обновленные iPad Air и iPad.





Новые часы — Apple Watch Series 6 — получили функцию отслеживания уровня кислорода в крови, которое позволит измерять выносливость и общее состояние организма. В watchOS 7 появилось приложение «Сон», которое позволит быстро выполнить набор действий, необходимых пользователю перед сном. У часов появилось два новых цвета — синий и красный, а также ремешок-монобрастет — ни пряжки, ни застежки.





Компания также показала бюджетные Watch SE с дизайном S6 и чипом S5. У них такой же большой экран как у Apple Watch Series 6, разные корпуса, ремешки, есть приложение «Сон», но нет датчика кислорода в крови.





На презентации также продемонстрировали обновленный iPad Air. В нем установлен новый процессор A14 Bionic — компания называет устройство «самым мощным из когда-либо существовавших». Устройство представлено в пяти цветах: серебристый, зеленый, серый космос, розовое золото и голубое небо.

Экран устройства — 10,9 дюйма, у него нет системы аутентификации Face ID — вместо этого сканер отпечатков пальцев Touch ID на боковой кнопке питания. У обновленной версии есть фронтальная камера FaceTime HD на 7 МП и задняя камера на 12 МП.





Новый iPad имеет процессор A12 Bionic, поддерживает Apple Pencil и Smart Keyboard, а также у него встроенная камера FaceTime HD и камера 8 МП на задней панели. Планшет работает без подзарядки до 10 часов, поэтому им можно пользоваться целый день, заявили в компании.

Еще одна новинка от компании — подписка Apple One, которая включает четыре сервиса Apple (Apple Music, Apple TV, Apple Arcade и 50 ГБ пространства в iCloud). Подписку можно приобрести как для себя лично, так и для всей семьи.