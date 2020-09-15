В жилом комплексе Yangi ChoshTepa от компании Bizning Uylar Development подходит к окончанию вторая фаза строительства. По ее итогам в эксплуатацию будут введены более 200 готовых квартир. На конец 2020 года компания планирует завершение третьей и четвертой фаз и сдачу 500 единиц готового жилья.

Yangi ChoshTepa — это современный семейный жилой комплекс в Сергелийском районе столицы. Расположенный на берегу канала, он олицетворяет собой мечту многих горожан о тихой и уютной жизни в черте большого города. Yangi ChoshTepa — это 20 семиэтажных жилых домов с квартирами различной планировки. В жилом комплексе представлены пять вариантов эргономичного жилья площадью от 35 до 97 кв. м.





Реализуемые квартиры поступают в продажу с готовым качественным ремонтом. Это позволяет будущим владельцам заселяться и начинать полноценно жить буквально с первого дня оформления покупки. Кроме того, клиентам может быть предложен вариант ипотечного кредита сроком на 20 лет.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00, без выходных. Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Адрес: Сергелийский р-н, ССГ Чоштепа, ул. Узар

Сайт: bizninguylar.uz

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