13 сентября завершились тестовые испытания для поступления в высшие образовательные учреждения Узбекистана. Предварительные итоги тестирования на брифинге в понедельник сообщил заместитель директора Государственного центра тестирования Сардор Раджабов.

Тестовые испытания начались 2 сентября и проводились в две смены — с 8:00 до 11:00 и 17:00 до 20:00. Вступительные экзамены в Ферганской области длились 10 дней и завершились 11 сентября, в Бухарской, Джизакской, Наманганской, Самаркандской и Хорезмской областях — 12 сентября (11 дней), в Каракалпакстане, Андижанской, Сурхандарьинской, Кашкадарьинской, Навоийской, Сырдарьинской областях и Ташкенте — 13 сентября (12 дней).

На пресс-конференции отмечалось, что в одну смену тестовые испытания смогли пройти 59 тысяч 250 абитуриентов, в день — 118,5 тысяч (всего 1975 групп). В качестве наблюдателей было задействовано 3705 педагогов.

Вузы Узбекистана приняли заявления 1 млн 304 тысяч 194 абитуриентов (1,066 млн — в 2019 году), из них на экзаменах присутствовали 1 млн 250 тысяч 614 (95,1%), по различным причинам отсутствовали 63 тысяч (4,9%). Кроме того, от тестовых испытаний отстранены 1187 абитуриентов: 548 — при входе на территорию, 639 — во время тестирования.

В частности, при входе на территорию 367 абитуриентов отстранены за попытку пронести телефон, 48 — шпаргалку, 118 — сдать тест вместо другого человека, 10 — за подделку документов.

Во время тестирования 491 абитуриент исключен за использование телефона, 68 — шпаргалки, 27 — сдачу теста вместо другого человека.

Остальные абитуриенты были отстранены за попытку пронести калькулятор, неустановленную личность, переговоры с другими абитуриентами, обмен тестовыми заданиями, попытку вынести задания за территорию, где проходит экзамен и другие.

У 90 абитуриентов при входе на экзамен установили температуру выше 37 градусов. Для них проведут отдельные экзамены 17 сентября, если будет заключение о том, что они здоровы, заявил замглавы ГЦТ Сардор Раджабов в интервью каналу «Узбекистан 24».

Несогласные с результатами тестов абитуриенты могут подать апелляцию в начале октября. Прием апелляционных жалоб будет проводиться в режиме онлайн.

«После объявления мандата, в течение 10 дней абитуриент может подать заявление в ГЦТ онлайн. Мы объявим день именно для этого абитуриента, когда он сможет приехать. Мы дадим ему лист ответов и книгу вопросов. Он может напрямую с экспертом сесть и обсудить каждый вопрос. Если абитуриент прав, то по регламенту он получит балл за этот вопрос», — заявил он.