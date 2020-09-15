В 2018 представители американской компании Silverleafe International прибыли в Узбекистан для участия в реформах, проводимых администрацией президента Шавката Мирзиёева. Интерес к этой стране в Центральной Азии основан на давних исторических связях семьи представителей, через двух дедов и отца, которые имели деловые отношения с хлопковой индустрией Узбекистана с момента ее зарождения в далекие 30-е, а затем 70-е и 90-е годы прошлого столетия. Этот факт послужил быстрому решению на семейном совете принять приглашение правительства Узбекистана и влиться в процесс модернизации аграрного сектора страны, вложить инвестиции и опыт в создание вертикально-интегрированной структуры, включающей такие основные звенья, как поле, глубокая переработка и выход на международный рынок. В том же году для осуществления проекта вместе с узбекскими партнерами было создано совместное предприятие ООО Silverleafe, а правительством выделены земли на баланс СП в Пахтакорском районе Джизакской области.





Поля Silverleafe

С первого дня на вновь созданное американско-узбекское предприятие легла большая ответственность: убедиться самим и заставить скептиков отойти от старых стереотипов в отношении инвестиционного климата в Узбекистане. Американское правительство, Министерство торговли и коммерции США, ведущие банки, международное сообщество в лице Международной организации труда, представителей дипломатического корпуса различных стран и представительства ООН выбрали этот проект в качестве индикатора в оценке перемен, происходящих в стране в последние годы. По словам руководителей СП, этот процесс проходит в тесном сотрудничестве совместного предприятия с коллегами по агросектору и при поддержке хокимиятов и республиканского правительства.





Трактор John Deere на полях Silverleafe

Сегодня генеральный директор СП, господин Дэн Пэттерсон, который и во время пандемии остался на полях Джизакской области, поделился чувствами о своем выборе приехать и работать в Узбекистане:

«Каждый, кто занимается международным бизнесом, возможно, подтвердит утверждение о том, что это очень специфический бизнес, требующий больших человеческих усилий, а в определенные моменты — самоотверженности и стойкости для того, чтобы просто адаптироваться в новой культурной среде. Это дорога с двусторонним движением. Нам поставлена задача, и мы стремимся к достижению положительных результатов. Мы все должны осознать, что делаем общее дело. Существует сложившийся десятилетиями менталитет, мировоззрение и, наконец, экономическая и правовая система. Я вижу свою ответственность в участии в переменах в этих сегментах. Это ежедневный упорный труд: в дебатах, спорах мы находим консенсус и обоюдно приемлемое решение. Этот процесс требует времени и энергии.

Но иногда случается и так, что один случай низкого профессионализма сбивает с позитивного ритма и может привести к нанесению репутационного ущерба, поставив вместе с тем под удар успех наших усилий. Приведу один пример: пресс-центр Республиканского агентства земельного кадастра выставил на своем сайте сведения о неправильном использовании нашим СП пахотных земель, состоящих на нашем балансе, указав, что они используются не для сельскохозяйственных нужд. Наряду с другими непроверенными фактами, там сообщалось о том, что мы построили аэродром. Тут же средства массовой информации подхватили эту «сенсацию», чтобы «развлечь» своих подписчиков. Здесь хочу отметить, что любой обратившийся к нам с вопросом всегда может получить и документы, и подтверждения того, что наш юридический департамент строго следит за правомерностью наших действий. Авиатехника, находящаяся в аренде, прибыла к нам после тщательного согласования всей юридической процедуры и является агротехническим инструментом для выращивания урожая. Кстати, разместили мы ее на очищенной и выровненной от завала полоске земли на обочине. Мне хотелось бы, чтобы после наших встреч с агентством эти факты были опровергнуты.

Остается только повторить, что и Рим строился не за один день. Понимание людей, наших общих ценностей и задач придает много сил. А еще очень важно, чтобы тебя поддерживала семья, которая находится за тысячу миль и хочет, чтобы все твои усилия принесли положительный результат. Поэтому нужно верить в успех и очень любить то, чем ты занимаешься".





Процесс очищения и выравнивания земли на ферме Silverleafe





Самолет для сельскохозяйственных нужд HUMO Air на уже расчищенной земле SIlverleafe

Совместное предприятие ООО Silverleafe поставило перед собой следующие первостепенные задачи:

сосредоточиться на модернизации агробизнеса и сопутствующих индустрий путем привлечения и адаптации инновационных для региона западных технологий, соответствующих требованиям международного рынка;

интегрировать в процесс модернизации местное население и специалистов путем тренинга и практического повышения квалификации;

повысить уровень контрибуции, заработную плату и, соответственно, жизненный уровень служащих, принимающих участие в проекте, путем приобретения технических знаний и принципов международного менеджмента;

внести свой вклад в насыщение внутреннего рынка качественной, конкурентоспособной продукцией с параллельным ее выводом на международный рынок и, прежде всего, на рынки Западной Европы и США;

способствовать ускоренному развитию социальных и образовательных программ, а также активному взаимодействию между США и Узбекистаном в практической реализации новых гуманитарных проектов в области образования, медицины и спорта.





Хлопковые поля Silverleafe

На первоначальной стадии совместное предприятие ООО Silverleafe начало осуществлять свою деятельность по трем основным направлениям: сельское хозяйство, ирригация и текстиль. За два года Silverleafe провела совместные исследования с участием специалистов университета штата Миссисипи и различных научных институтов Узбекистана в сфере сохранения окружающей среды и сбережения водных ресурсов, почвоведения, обработки семян хлопчатника, внедрения биостимуляторов и защиты растений.

Чтобы получить продукцию высокого качества и исключить использование ручного труда, Silverleafe использует механизированную технику последнего поколения John Deer. Команда узбекских специалистов и работников аграрного сектора из Джизака и поселка Мингчинор, которые раньше работали на полях, перешедших на баланс СП, в настоящее время прошли обучение и работают совместно с СП. Теперь они управляют техникой при помощи современных технологий навигации, которая контролирует все этапы производства хлопка. Новая технология пульсационного орошения PULSARTM является водосберегающей системой, сохраняющей, по оценке местных экспертов, до 40% водных ресурсов. Сотрудничество с авиационной компанией HUMO Air помогает СП проводить опыление и обработку полей более эффективно и своевременно. Silverleafe создает сбалансированную экосистему, ориентируясь на современные технологии, испытанные на протяжении десятилетий в США.





Система пульсационного орошения PULSARTM





Хлопкоуборочная машина John Deere CP690

Помимо своих прямых задач, ООО Silverleafe принимает активное участие в развитии гуманитарных программ. Так, в 2018 году компания Silverleafe International инициировала переговоры между крупнейшим исследовательским центром онкологических заболеваний у детей St. Jude, расположенном в Мемфисе, штат Теннеси, и Министерством здравоохранения Узбекистана. Важен тот факт, что из-за отсутствия статистики и исходных данных еще в 2018 году вся Центральная Азия была на предпоследнем месте в списке регионов для потенциального сотрудничества с этим исследовательским центром. Но после длительных переговоров Дэна Паттерсона и Доктора Родригез-Галиндо делегация St. Jude совершила свой первый визит в Узбекистан в мае 2019 года. Сейчас Центральная Азия занимает первое место в списке регионов St. Jude по развитию исследований и оказании помощи в борьбе с онкологическими заболеваниями у детей. В октябре прошлого года совместное предприятие ООО Silverleafe стало ко-спонсором самого масштабного благотворительного мероприятия в Узбекистане — Благотворительного бала в Hyatt Regency Tashkent. Все средства, собранные с продажи билетов и аукциона мероприятия, были переданы фонду Ezgu Amal.





Благотворительный бал: (слева) Бек Ниязов, Гульноза Салиева, Дэн Паттерсон, Рано Миршахидова, Саид Миршахидов, Николас Азар, Мартин Волкер, Малика Бадалова, Ширин Ахматова, Улугбек Ахматов

Президент компании Silverleafe поспособствовал взаимоотношениям между исследовательским центром St. Jude и благотворительным фондом Ezgu Amal. Это знакомство послужило тесному сотрудничеству, и даже сейчас, во время пандемии, сотрудники фонда проходят бесплатные онлайн-курсы по фандрайзингу в исследовательском центре. Руководители фонда были приглашены в Мемфис на тренинг в St. Jude, в марте получили американскую визу и сейчас с нетерпением ждут открытия границ.

Также в июле 2020 года компания Silverleafe стала генеральным спонсором джизакской женской футбольной команды Sogdiana. Команда Sogdiana — это 20 молодых и энергичных девушек со всех регионов Узбекистана. Каждая из них по-своему уникальна, имеет свои отличительные особенности, которые в совокупности позволяют им организовать сплоченную команду для достижения больших успехов. Компания Silverleafe, следуя своей философии, совместно с партнерами вселяет в девушек энтузиазм, создает комфортные условия для тренировок и совершенствования.





Дэн Паттерсон и Профессиональная женская футбольная команда «Согдиана»

Основная цель компании Silvreleafe — создавать позитивные перемены, повысить интерес к инновационным возможностям, адаптировать и внедрять новые технологии. А в совокупности — продвигать инновационные реформы, ломать старые стереотипы и поступательно строить авторитет и имидж Узбекистана как успешной страны с привлекательным климатом для успешного участия в развитии мирового сообщества.





Команда Silverleafe

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