14 сентября часть школ Ташкента вновь распахнула двери для учащихся. Как сообщили в Главном управлении народного образования столицы, пока открыто менее половины из 318 школ города. Корреспондент «Газеты.uz» побывала на открытии школ №50 и №64 Мирзо-Улугбекского района и узнала, какие меры приняты меры для безопасного учебного процесса.

Школа №50

Около 7:30 утра в школу №50 начали запускать учащихся. По сценарию администрации школы первоклассники должны прийти в 8, чтобы избежать суеты.





Красные ленты на мраморном крыльце напоминают о необходимости соблюдения социальной дистанции. Перед входом детям измеряют температуру и обрабатывают их руки антисептиком.

Ближе к 8 часам за забором начинают собираться родители, провожающие детей в первый класс. Остальные предпочитают не задерживаться, чтобы не создавать толпу.

Член штаба по борьбе с коронавирусом Хабибулла Акилов тоже проводит внучку в первый класс. На вопрос: «Как пережили карантин?» он с улыбкой отвечает: «Мы им руководили».





В этом году школа №50 приняла 139 первоклассников. Учеба начинается без торжественной линейки. Несмотря на это, администрация постаралась сделать первый учебный день первоклассников запоминающимся.

Каждый ребенок получил президентский подарок — новый портфель с канцелярскими принадлежностями. Ребята проходят в классы, вытянув руки перед собой для соблюдения дистанции, под звуки песни «Чему учат в школе».

«Сейчас наша основная задача — помочь детям привыкнуть учиться в условиях пандемии, используя онлайн-технологии и соблюдая дистанцию», — отметил глава местного махаллинского комитета Рустам Набиев.

В фойе школы №50.

Вместо традиционного первого урока, посвященного Дню независимости Узбекистана, в этом году проходит «Урок здоровья». Детям показали анимационные фильмы о профилактике COVID-19. Учителя объяснили, как правильно мыть руки и сколько раз в день нужно менять медицинские маски.

В соответствии с санитарными нормами во всех кабинетах начальных классов установлены умывальники. Хокимият района обеспечил школу антисептиками и жидким мылом.

Стены аудиторий оклеены социальными плакатами с информацией о профилактике COVID-19 и детскими рисунками и аппликациями, посвященными Дню независимости. Ребята, чьи родители предпочли дистанционную форму обучения, записали видео для своих одноклассников, на котором они читают стихи о Родине.





По данным администрации, в ходе летнего опроса родители 1134 из 2045 школьников приняли решение учитться очно, остальных 911 — дистанционно.

«Учитывая, что у нас спецшкола, программа, к примеру, по математике может разниться с той, которую дает проект „Онлайн-школа“. Но это легко при желании корректируется, ведь ученики всегда могут обратиться к учителю за помощью. Мы призываем и тех, и других быть гибкими в этом плане», — отметила замдиректора по духовной части Лариса Пивоварова.





Как мы уже писали, некоторые предметы будут пока проходить в онлайн-формате: изобразительное искусство, технологии, воспитание, музыка, физкультура и допризывная подготовка юношей.

Директор школы Светлана Иногамова отметила, что педагогам по онлайн-дисциплинам сохранили зарплату. Помимо проведения дистанционных уроков, они работают в школе.

Директор школы №50 Светлана Иногамова.

«Не спала всю ночь, волновалась, — делится Светлана Иногамова. — Казалось бы, обыкновенный день. С нынешней обстановкой мы старались организовать всё очень скромно. Торжества сейчас кажутся излишними. А переживаний более чем достаточно».

После звонка с первого урока в коридорах остается непривычная тишина: никто не идет в столовую и в другие кабинеты. Учителя сами приходят в нужный класс, столовая закрыта, а буфет переоборудован в изолятор, куда могут отправить детей, если у них поднимется температура.

Буфет, переоборудованный в изолятор.

«Сейчас школа разделена на несколько зон, и для каждой из них отведено место и время для прогулок на воздухе на больших переменах», — поясняет Лариса Пивоварова.

Школа №64

В 9:15 для первоклассников школы №64 занятия уже подошли к концу. Дети делятся с родителями впечатлениями о первом дне учебы и фотографируются на память.





Входы в здание этой школы разделены для разных классов. В фойе у детей измеряют температуру и обрабатывают руки антисептиком.

«В этом году не было традиционной линейки с напутственными словами и громкой музыкой. Но, наконец, спустя полгода школа наполнилась детскими голосами — для всех нас это сам по себе большой праздник», — рассказала учитель истории Елена Асриева.

Она добавила, что около половины учащихся выбрали дистанционную форму обучения.





«За посещаемостью ведётся особый контроль, — отметила директор школы №64 Муборак Юсупова. — Мы должны знать причины отсутствия каждого ученика. Должны быть уверены, что одни занимаются удаленно, другие — отсутствуют по уважительной причине».

После звонка на перемену учащиеся не стремятся покинуть кабинет, а устраивают полезный отдых в классе: дыхательная гимнастика, затем песни и танцы. Почти на каждой парте можно заметить антисептики и влажные салфетки. РайОНО также обеспечило ими аудитории — не во всех кабинетах удалось установить умывальники.





Преподаватель начальных классов Ирина Кузнецова показывает детям видеоролик о коронавирусе.

«Сейчас нам предстоит научиться жить бок о бок с этой опасностью, соблюдая рекомендации врачей и всегда помня о мерах самозащиты», — отмечает она.