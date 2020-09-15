Президенты России Владимир Путин и Беларуси Александр Лукашенко провели переговоры в Сочи 14 сентября. Встреча продлилась более четырех часов и прошла в формате тет-а-тет, но перед началом переговоров главы государств обменялись мнениями в присутствии прессы. Текст беседы опубликован пресс-службой Кремля.

Владимир Путин вновь поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента. Комментируя массовые протесты, которые начались в Беларуси после выборов, он заявил, что «белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне» должны разобраться в сложившейся ситуации. Глава РФ также назвал логичным и своевременным предложение белорусского лидера начать работу по конституции.

Путин сообщил, что Россия предоставит Беларуси «в этот сложный момент» государственный кредит в размере 1,5 млрд долларов. Часть из них пойдет на рефинансирование прежних долгов, уточнил позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кроме того, Путин пообещал продолжить сотрудничество двух стран в оборонной и военной сферах.

Александр Лукашенко, в свою очередь, поблагодарил Владимира Путина и «всех россиян» за поддержку после президентских выборов. «Это нам урок: не только Белоруссии и России, но и нашим постсоветским республикам. Об этом мы будем еще говорить на встрече ЕврАзЭС прежде всего, ОДКБ, да и в рамках СНГ есть о чем поговорить», — сказал он.

В ходе беседы белорусский лидер призвал к более тесному сотрудничеству двух стран по всем вопросам и также выразил благодарность России за то, что Беларусь будет первой страной, которая получит российскую вакцину против COVID‑19.