Министерство физической культуры и спорта Узбекистана приглашает предпринимателей и инвесторов к сотрудничеству в использовании пустующих земельных участков и построек в системе.
В соответствии с постановлением Кабмина «О совершенствовании реализации проектов государственно-частного партнерства» Министерство спорта предоставляет предпринимателям собственные свободные земельные участки и спортивные сооружения. Земли планируется использовать для развития физической культуры и спорта.
Подробная информация о свободных земельных участках и зданиях в Каракалпакстане, областях и Ташкенте доступна на сайте.
Подать заявку на сотрудничество можно по ссылке.
Адрес: ул. А.Кадыри, 2
Телефон: (+998) 71−239−24−56.
Сайт: minsport.uz.
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