Около 4500 граждан Узбекистана пытаются уехать в Ташкент из временного палаточного лагеря под Самарой, сообщила «Новая газета».

По данным издания, в 3 км от города Кинеля (Самарская область) уже не один месяц стоит временный палаточный лагерь для граждан Узбекистана, пытающихся попасть на родину. Ранее издание Mash публиковало видеорепортаж из лагеря, где в самодельных палатках из веток, картонных коробок и целлофана ютятся узбекистанцы.

Из-за карантинных ограничений и отсутствия регулярного железнодорожного и авиасообщения людей доставляют в Узбекистан специально выделенными составами, которые следуют от Кинеля до Ташкента без остановок.

Как пишет «Новая газета», руководство областной администрации сообщило, что на 9 сентября из лагеря вывезли около 7000 человек. На место уехавших ежедневно прибывает в среднем 100−150 новых мигрантов.

Издание напоминает, что первый лагерь мигрантов появился в районе Маштаково Оренбургской области — у автомобильного пункта пропуска на российско-казахстанской границе («Газета.uz» писала о скоплении в этом месте граждан Узбекистана и их последующих вывозах).

«Приезжали на машинах с узбекскими номерами. Сначала на них особо внимания не обращали, стоят себе машины и стоят в поле, — рассказывает Ёдгор Усманов, секретарь Совета „Местной узбекской национально-культурной автономии“. — А люди текут и текут, здесь же главная транзитная дорога. Для узбеков, казахов и киргизов это первый раз в истории, когда закрылась (российская) граница, понимаете? Многие просто не смогли сориентироваться. Сначала собралось 20 машин, затем еще 30, целые сутки едут — уже 200».

Затем администрация Самарской области на средства регионального бюджета оборудовала временный лагерь в Кинельском районе, куда перевезли мигрантов автобусами. Таким образом, Кинель — крупная узловая станция Куйбышевской железной дороги, стыкующая ее с Южно-Уральской, — стала местом отправки мигрантов в Узбекистан.

Ёдгор Усманов отметил, что несмотря на смягчение карантина в России и наличие работы, многие мигранты ее оставляют и хотят ехать домой. По его оценкам, до 30 тысяч узбекистанцев готовы заплатить посредникам, чтобы выехать на родину.

«Говорю: домой приедете — в карантине сидеть будете. Нет, отвечают, дома ждут, ближе к родственникам спокойней. У нас же народ семейный. Дедушка сказал „приезжай“, и не обсуждается. А здесь оставаться боятся, паника у всех», — заявил он.

«Новая газета» узнала, что людей включают в списки, которые определяют очередность выезда, и дают порядковые номера.

Фото: Людмила Мельниченко / Facebook.

Самарская журналистка Людмила Мельниченко опубликовала фотографии из палаточного лагеря и организовала акцию помощи находящимся там узбекистанцам.

«Мы раздавали еду. В основном, это был хлеб — 50 буханок, разрезанных на 4 части, и лапша „Доширак“. И еще лекарства… Лагерь размещен вдоль озера, и это плохо, потому что от воды тянет холодом и сыростью. Людей там было днем 4500, но в то время, когда ребята там были, шла подготовка к отправке долгожданного поезда», — рассказала она.

Фото: Людмила Мельниченко / Facebook.

«Палатки, как видите, легкие. Не утепленные. А некоторые спят под вообще целлофаном… На одной из фотографий видно, как в лагере заряжают телефоны. Кто-то из местных и из этого сделал бизнес: зарядить телефон стоит 50 рублей», — сообщила она.

Фото: Людмила Мельниченко / Facebook.

«На одной фотографии видно, как узбек, живущий сейчас за 50 км, в Отрадном, готовит два казана плова. Он готовил плов в две партии. Итого — 4 казана. 160 кг риса. Он накормил 1600 человек. Как видите, и здесь все стоят деликатно, спокойно, с достоинством», — рассказала журналистка.

«Возобновление рейсов в большей степени зависит от России»

Пресс-секретарь Министерства транспорта Узбекистана Навруз Ашурматов сообщил «Газете.uz», что 15 сентября из Самары прибыл очередной поезд, еще один в настоящее время находится в пути. По его словам, сейчас ведется работа по ускоренному вывозу оставшихся граждан.

Представитель Минтранса подчеркивает, что для предотвращения скопления граждан в одном месте необходимо возобновить регулярное авиасообщение с Россией. Переговоры по этому вопросу ведутся, но его решение в большей степени зависит от российской стороны, отметил он.

По данным «Новой газеты», до конца сентября в Узбекистан будет отправлено четыре поезда вместимостью от 860 до 920 человек, однако этого недостаточно, чтобы вывезти всех.

«Насчет поездов пока ничего не могу сказать. Причина в том, что железнодорожное сообщение между странами еще не возобновлено. По согласованию с соответствующими министерствами и ведомствами Казахстана и России организовываются специальные рейсы. Основное решение проблемы — возобновление регулярных авиа- и железнодорожного сообщения между странами. По этому вопросу ведутся переговоры», — заявил Навруз Ашурматов.

Компания Uzbekistan Airways в начале сентября сообщила о постепенном возобновлении регулярных международных рейсов в Дубай, Франкфурт, Стамбул, Алматы и Бишкек.

Первый заместитель министра здравоохранения Узбекистана Баходир Юсупалиев ранее заявлял, что после смягчения карантинных мер с 5 сентября потребуется время, чтобы теперь оценить ситуацию. Если заболеваемость будет снижаться, это создаст предпосылки для возобновления авиасообщения с Россией.