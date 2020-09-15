Заканчивается школа — и все ближе момент истины. Первый шаг к взрослой жизни — принять решение куда пойти учиться или работать. Выбирая получение высшего образования, все сталкиваются с проблемой выбора вуза, направления и страны.

Образовательный центр General Lesson уже 21 год помогает поступить на бюджет в вузы Российской Федерации. За это время была проделана большая работа: более 11 тысяч абитуриентов стали студентами. А в 2020 году в российские вузы поступило 835 человек. Преподавательский состав прошел жесткий отбор и имеет опыт работы с центром от 5 до 20 лет.

В списке партнеров General Lesson числятся более 40 государственных университетов России. В связи с этим, центр предлагает довузовскую подготовку по специальной программе, разработанной совместно с российскими вузами-партнерами.





General Lesson предусмотрены разные пакеты обучения. И тем не менее, родителям нужно учитывать, что за короткий срок сложно получить хороший результат без усилий со стороны ребенка.

Здесь стараются не только обеспечить поступление, но и облегчить дальнейшее обучение. Ведь одно дело — поступить, а другое — учиться. Плохо подготовленный ребенок, даже сдав экзамены, может вернуться домой, провалившись во время сессии. Директор и педагоги находятся на связи даже с поступившими студентами и поддерживают их.

Многие старшеклассники приходят в General Lesson, не определившись с будущей профессией. Поэтому для начала им предлагается выбрать только направление: техническое, гуманитарное, медицинское или экономическое. По каждому — свои вступительные экзамены.

Чтобы помочь детям и родителям в дальнейшем выборе, нужно дать им максимум информации. Для этого есть специальная программа «Профориентатор», созданная на базе факультета психологии МГУ им. Ломоносова. Она раскрывает возможности и профессиональные наклонности человека, развернуто отвечая практически на все вопросы.





С целью знакомства с университетом в образовательный центр приезжают представители вузов-партнеров с презентациями, проводятся дни открытых дверей, мастер-классы. Абитуриенты узнают о вузах практически все, вплоть до учебных программ.

В процессе обучения в образовательном центре абитуриенты могут принять участие в различных международных олимпиадах:

международной олимпиаде молодежи «МОМ»;

"Высшая проба" (ВШЭ);

профильной олимпиаде «МОСТ» (МГТУ «СТАНКИН»);

"STEM ЮФУ" (Южный федеральный университет);

международной технической олимпиаде «Траектория взлета» (Московский авиационный институт);

школьной предметной олимпиаде «Океан знаний» (Дальневосточный федеральный университет) и другие.





General Lesson проводит 9- и 18-месячную довузовскую подготовку по техническому, гуманитарному, экономическому и медицинскому направлениям.

Изучаемые предметы:

русский язык;

литература;

история России;

обществознание;

английский язык;

математика;

физика;

информатика;

черчение;

химия;

биология.





Адрес: ул. Осиё, 84 А, 4-й этаж, 9-й кабинет

Ориентиры: ст. метро «Минор», кафе Bistroff

Телефоны: (+998) 78−147−97−97, (+998) 97−455−37−84

Сайт: g-l.uz

Telegram: t.me/generallessonuz

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