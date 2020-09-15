Главный исполнительный директор группы компаний VEON и председатель наблюдательного совета ООО Unitel (TM Beeline) Каан Терзиоглу встретился с хокимом Ташкента Джахонгиром Артыкходжаевым в режиме видеоконференции. В центре внимания встречи были новые совместные проекты в рамках программы «Цифровой Ташкент».

Среди участников видеоконференции были также советник группы компаний VEON Борис Тадич, ответственные должностные лица компании Beeline и столичного хокимията. Это уже вторая встреча, в рамках которой обсуждаются вопросы развития цифровых систем, широкого внедрения достижений информационно-коммуникационных технологий в сферу государственных услуг и другие направления.

Первый диалог прошел в марте в ходе рабочего визита делегации VEON во главе с Кааном Терзиоглу в Ташкент. Тогда он отметил, что у VEON есть наиболее эффективные и испытанные ресурсы, а также оборудование для программ госуслуг, безопасных городов, управления трафиком и больших данных, а также других направлений. Терзиоглу предложил сотрудничество для их ввоза и внедрения в практику, исходя из потребностей Ташкента. Также были озвучены инвестиционные планы по развитию цифровой кабельной инфраструктуры в столице.





В рамках второй онлайн-встречи состоялась презентация конкретных проектов по цифровизации услуг и сервисов. Каан Терзиоглу и Борис Тадич выразили удовлетворение результатами проводимой деятельности в Ташкенте, которая, по их мнению, важна для дальнейшего развития города.

Терзиоглу рассказал о проделанной ими работе, в частности, о проведенном геодемографическом анализе и анализе городского транспорта, социальных и совместных инфраструктурных проектах. Он представил предложения, подготовленные в области оказания государственных услуг через средства мобильной связи и коммерции.

По мнению Каана Терзиоглу, мобильные приложения для госуслуг послужат активному развитию государственных сервисов. Во время общения было отмечено, что город постепенно отказывается от установки передатчиков связи различных мобильных компаний на крышах зданий, уступая место специальным решениям, отвечающим архитектурной концепции развития столицы.





Джахонгир Артыкходжаев поблагодарил руководство группы компаний VEON и крупнейшего телекоммуникационного инвестора Unitel за внимание и заинтересованность в содействии развитию Ташкента. По его словам, высокий уровень цифровизации столицы — одна из актуальных задач городского хокимията. Именно поэтому недавно была введена должность заместителя хокима по внедрению информационных технологий. Работа в этой области идет полным ходом.

Для полноценной и качественной реализации программы «Цифровой Ташкент» рядом с городским хокимиятом строится отдельное здание, в котором разместится ситуационный центр. Планируется, что он начнет свою работу до конца 2020 года.

После детального обсуждения вопросов сотрудничества Джахонгир Артыкходжаев прокомментировал, что процесс цифровизации должен быть проведен быстро и качественно. Он также выразил готовность всячески поддерживать иностранных партнеров в этом направлении.





В свою очередь, Каан Терзиоглу пообещал посетить Ташкент снова, чтобы воочию увидеть происходящие перемены. Он выразил желание принять активное участие в осуществлении совместных проектов и разработке дорожной карты в рамках программы «Цифровой Ташкент», применении международного опыта группы компаний VEON в развитии цифровых продуктов и услуг во всем Узбекистане.

Реализацию проектов планируется начать уже в 2020 году.

Группа компаний VEON

ООО Unitel предоставляет услуги под торговой маркой Beeline Uzbekistan с 12 сентября 2006 года. Beeline Uzbekistan является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON со штаб-квартирой в Амстердаме (Нидерланды).

VEON — глобальный провайдер телекоммуникационных и интернет-услуг с более 210 млн абонентов в 10 странах мира. Его акции котируются на фондовых рынках NASDAQ и Euronext Amsterdam.

В Beeline Uzbekistan работают более 1,7 тысячи сотрудников. С 2006 года, с выходом на рынок Узбекистана, VEON инвестировал в телекоммуникационную индустрию страны более 1,2 млрд долларов США.

За время своей деятельности под ТМ Beeline в Узбекистане было оплачено налогов в размере свыше 1,8 млрд долларов.

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