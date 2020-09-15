Университет AKFA объявляет об открытии подготовительных курсов по точным и естественным наукам в Ташкенте и Намангане.

Подготовительные курсы будут организованы по трем предметам: химия, биология и математика. Длительность курса составляет 10 месяцев. Количество слушателей в одной группе не будет превышать 20 человек. Университет планирует принять 60 слушателей по итогам экзаменов.

Уроки будут проводиться три раза в неделю на английском языке. Продолжительность — 1,5 часа.

Абитуриенты, которые намерены поступить на факультет медицины университета AKFA, должны в обязательном порядке пройти курсы по трем предметам. Молодым людям, которые намерены поступить на факультет учета и финансов, нужно пройти курс по математике.





Курсы будут организованы в Ташкенте и Намангане. Стоимость по одному предмету в Ташкенте составляет 600 тысяч сумов в месяц, в Намангане — 300 тысяч сумов в месяц.

Слушатели, которые успешно окончат курсы, будут приняты в Университет AKFA без экзаменов (20% от общего количества абитуриентов).

В 2019 году 50 слушателей были приняты в подготовительные курсы. По итогам выпуска 90% успешно окончивших учеников поступили в вузы, в том числе и в университет AKFA. При этом 10 из них стали студентами университета AKFA без вступительных экзаменов.

Сумма контракта за год составит 29 млн сумов, за один семестр — 14,5 млн.

Для регистрации на подготовительные курсы необходимо заполнить онлайн форму до 23 сентября по ссылке.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (+998) 71−200−01−23.

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