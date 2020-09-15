Количество зарегистрированных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией по состоянию на 10:00 15 сентября достигло 48192, сообщило Министерство здравоохранения.

В Ташкенте скончались еще два пациента с COVID-19 — 63-летний житель Юнусабадского района Н. К. и 42-летняя жительница Алмазарского района О. Б. Общее число умерших, по официальным данным Минздрава, составляет 400.

Число выздоровевших от коронавируса достигло 44526 человека (92%). На лечении в медучреждениях находятся 3266 пациентов, из них 451 — в тяжелом состоянии и 243 — в крайне тяжелом.

Прирост случаев за 14 сентября составил 572. За день скончались 6 человек (5 — в Ташкенте, 1 — Каракалпакстане).