Каждый год в мире счеты с жизнью сводят около 800 тысяч человек. Большая часть случаев — 79% — приходится на страны с низким и средним уровнем дохода. Суицид — третья ведущая причина смерти среди подростков 15−19 лет. Об этом напомнил Центр новостей ООН по случаю Всемирного дня предотвращения самоубийств, который отмечается 10 сентября.

По данным Всемирной организации здравоохранения, доля самоубийств в общем количестве насильственных смертей для мужчин составляет 50%, для женщин — 71%, причем многие страны Европейского региона ВОЗ имеют наиболее высокие уровни в мире — 140 тысяч самоубийств в год. В 2019 году по этому трагическому показателю Россия заняла третье место в мире.

По данным ВОЗ, главным фактором риска самоубийства является предшествующая попытка суицида. Поэтому один из ключевых методов борьбы с этим явлением — сбор информации о людях, которые уже пытались причинить себе вред или раздумывали об этом, и последующий мониторинг их состояния и поведения.

Помимо сбора информации и мониторинга ВОЗ рекомендует такие меры, как организация мероприятий на уровне учебных заведений, сокращение употребления алкоголя и наркотиков среди населения, подготовка медицинского персонала и другие.