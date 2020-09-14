Выбор вуза для обучения — один из наиболее ключевых в жизни любого абитуриента. Ведь давно известен факт: качественное образование — залог успешной карьеры, самореализации и достатка в будущем. Особенно сейчас, когда наряду с большим количеством локальных вузов для абитуриентов доступно обучение в ведущих мировых университетах. Например, в Великобритании.

Обучение за рубежом, как правило, вызывает множество вопросов и страхов. Как выбрать подходящий под свои интересы университет? Сколько стоит обучение и как сэкономить на оплате? Как проходит обучение во время продолжающейся пандемии коронавируса? Можно ли получить визу и остаться в Великобритании после обучения?

На эти и многие другие вопросы абитуриентов и их родителей ответят представители топ-вузов Великобритании во время бесплатной онлайн-выставки, которая пройдет 16 сентября в 14:00 по Ташкенту. Онлайн-выставка «Образование в Великобритании» будет организована ассоциацией вузов Navitas при поддержке Universe Group.

Что узнают участники онлайн-выставки про учебу в Великобритании

В рамках онлайн-выставки участники получат подробную информацию:

о программах обучения более 10 ведущих вузов в Лондоне, Кембридже, Бирмингеме, Лестере и других городах Великобритании;

всех этапах подготовки и поступления в престижные британские вузы;

особенностях обучения во время пандемии COVID-19;

трудоустройстве во время и после обучения;

специальностях, которые востребованы на рынке труда сейчас и останутся таковыми в ближайшем будущем;

глобальных возможностях, стипендиях, грантах и скидках для студентов;

выборе подходящего именно для себя направления обучения.

Кроме того, участники смогут задать любой интересующий вопрос ведущим экспертам отрасли. Для участия необходима бесплатная регистрация. Ссылка на онлайн-трансляцию будет доступна в Telegram-канале Universe Group.

Какие возможности открывает учеба в ведущих вузах Великобритании

Британские вузы традиционно входят в топ-500 передовых университетов мира. Диплом вуза Великобритании поможет открыть многие двери не только на берегах туманного Альбиона, но и в любой точке мира. Год за годом Великобритания становится домом студентов из сотни стран, мечтающих о головокружительной карьере. Ведь британское образование — это символ качества и залог успешного роста в будущем.

Компания Universe Group — лидирующая на рынке Узбекистана консалтинговая компания по отправке на обучение в британские вузы — обеспечивает полную поддержку и сопровождение студентов от подготовки к поступлению до выпуска.

Что получают студенты при оформлении обучения в вузах Великобритании при содействии Universe Group.

Индивидуальный подход. Сотрудники компании подберут вуз и программу обучения, исходя из личных предпочтений и интересов студента.

Фокус на практические навыки. Уже с первого курса британский студент знает, что нужно будущему работодателю, и развивает только те навыки, которые помогут ему стать успешным.

Рабочая виза. Студенты получают гарантированную рабочую визу в Великобританию на 2 года, которая открывает возможность учиться и работать одновременно.

Визовая защита. Вероятность отказа в визе ничтожно мала. Но если это произойдет, студенту гарантированно вернут все потраченные на учебу деньги.

Продвинутый английский язык. Обучение полностью на английском языке и возможность общения с его носителями помогут овладеть языком в совершенстве. Он также откроет доступ к большому количеству литературы на английском и первоисточникам информации.

Английское студенчество. Обучение в британских вузах помогает погрузиться в неповторимую атмосферу английского студенчества, которая формировалась столетиями.

Universe Group — крупная консалтинговая компания в сфере образования за рубежом, которая официально представляет несколько десятков престижных университетов мира на территории Узбекистана.

Компания была основана в 2015 году молодыми предпринимателями, которые поставили перед собой цель создать образовательный провайдер мирового класса и помочь таким же амбициозным молодым людям получить качественное образование. Сегодня Universe Group сотрудничает исключительно с передовыми государственными вузами в таких развитых странах, как США, Великобритания, Австралия, Канада и других.

Получить подробную информацию можно по телефонам: (+998) 71−238−94−25, (+998) 95−197−81−97.

Бесплатная регистрация на онлайн-выставку «Образование в Великобритании». Онлайн-трансляция будет доступна по ссылке в Telegram-канале t.me/universe_group.

Адреса офисов:

г. Ташкент, ул. Амира Темура, д. 107Б, Международный бизнес-центр;

г. Самарканд, ул. Махмуда Кашгари, д. 4, Hamkor Business Center.

E-mail: info@universegroup.uz

Сайт: universegroup.uz

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