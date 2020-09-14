В социальных сетях распространились сообщения и видео абитуриентов Узбекистана, которые рассказывают о том, как их правильные ответы система Государственного центра тестирования засчитывала неверно. В частности, абитуриентка из Кашкадарьинской области сообщила, что около 70−80 кандидатов получили результаты ниже 60 баллов, хотя они должны были получить минимум 120−130 баллов.

Государственный центр тестирования изучил проблему и признал, что произошла техническая неполадка при объявлении результатов тестирования 11 сентября.

«Ошибка была не в подсчете результатов тестирования, как пишут в соцсетях, а при их публикации», — подчеркивает ГЦТ.

По данным центра, технические ошибки наблюдались в результатах некоторых абитуриентов в Навоийской и Кашкадарьинской областях, а также в Коканде, которые приняли участие в тестировании в первую смену 10 сентября.

«Техническая ошибка теперь исправлена, и результаты кандидатов, чьи результаты были признаны неверными, обновлены. Абитуриенты смогут проверить обновленные результаты тестов через свои личные кабинеты. Государственный центр тестирования приносит извинения абитуриентам и их родителям за ошибку», — говорится в сообщении.

В этом году для обучения в государственных вузах выделено 162 тысячи 364 места в бакалавриате и 10 тысяч 425 — в магистратуре. В 91 высшее учебное заведение приняты документы на поступление в бакалавриат от 1 миллиона 484 тысяч абитуриентов.