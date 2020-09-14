Новым главой правящей Либерально-демократической партии Японии стал 71-летний Ёсихидэ Суга. Он набрал 377 голосов, его соперники — экс-министр обороны Сигэру Исиба и бывший министр иностранных дел Фумио Кисида — 68 и 89 соответственно.

Ёсихидэ Суга заменит на посту премьера страны ушедшего в отставку Синдзо Абэ, который возглавлял правительство с 2012 года, сообщило издание РБК.

«Я принял решение баллотироваться с опозданием, но прежде чем я это понял, я оказался впереди. Я хотел бы создать правительство, которому доверяет народ», — сказал Суга своим сторонникам перед началом голосования.

До выдвижения кандидатуры Суга поддержали пять из семи фракций партии. В результате Суга до старта собрал достаточно голосов, чтобы победить. В поддержке ему отказали фракции, у которых были свои претенденты — бывший министр обороны Сигэру Исиба, известный своей откровенной критикой правительства Абэ, и экс-министр иностранных дел Фумио Кисида.

Голосование в парламенте запланировано на 16 сентября. Суга все время премьерства Синдзо Абэ занимал пост генерального секретаря правительства.