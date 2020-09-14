Компания «Узбекнефтгаз» снизила стоимость реализации бензина Аи-92 на своих автозаправочных станциях UNG Petro. Цены формируются на основе рыночных принципов, сообщили в компании.

С 15 сентября стоимость импортного бензина марки Аи-92 будет снижена с 6000 сумов до 5500 сумов, но это все равно выше майской цены (5000 сумов). Стоимость бензина марки Аи-92 местного производства уменьшат с 5800 сумов до 5500 сумов.

«Принимаемые меры предприятия, по формированию цен на нефтепродукты по рыночным принципам, будут продолжены. При снижении их себестоимости, стоимость реализации населению обязательно будет снижаться», — пояснил директор UNG Petro Мирзохид Мусаев.

На каких автозаправочных станциях предприятия реализуется данные нефтепродукты, их адреса и сведения о их стоимости можно узнать через Telegram-канал предприятия — @UNG_Petro_Bot.

Ранее стало известно, что в Узбекистане планируется отказаться от производства бензина Аи-80. После модернизации и реконструкции Бухарский НПЗ будет производить бензин Аи-91, Аи-93 и Аи-95, а также дизтопливо стандарта Евро-5.