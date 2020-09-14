Доктор медицинских наук Саидахон Шухратовна Миррахимова назначена директором Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра наркологии, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

До назначения 37-летняя Саидахон Миррахимова работала главным врачом Самаркандской областной офтальмологической больницы. Она повышала квалификацию по курсу «Организация здравоохранения» в Стаффордширском университете (Англия).

На новой должности перед ней стоят задачи по совершенствованию деятельности центра наркологии и повышению качества медицинских услуг, внедрению инновационных технологий в области профилактики, диагностики и лечения наркозависимости, расширению сотрудничества с ведущими зарубежными медицинскими учреждениями и другие, говорится в сообщении Минздрава.

РСНПМЦН был создан в октябре 2019 года на базе Республиканского наркологического центра Министерства здравоохранения.