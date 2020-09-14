Хокимият Самаркандской области выделит двухкомнатную квартиру 25-летней Мустахкам, которая на протяжении 8 лет подвергалась избиению и унижениям со стороны мужа. Об этом на брифинге в пятницу сообщила первый заместитель Управления по поддежке махалли и семьи Сайёра Джумаева.

Ранее «Газета.uz» рассказывала историю Мустахкам, которая с 2012 года подвергалась регулярным избиениями и унижениям со стороны супруга Шероза Каримова. О ней стало известно после распространения в соцсетях видео жестокого избиения 22 августа. На случай отреагировали городской хокимият, МВД и Сенат.

Фото: УзА.

«Эта девушка и ее дети, которые живут в Самарканде, находятся под защитой областной администрации и нашего ведомства, и ей оказывается необходимая медицинская, социальная, материальная и духовная помощь. Мы изучили ситуацию в семье, выслушали мнение Мустахкам, разговариваем с ней практически каждый день. Сейчас мы не думаем о сохранении этой семьи или их примирении. Потому что нынешняя ситуация этого не позволяет», — приводит слова Сайёры Джумаевой УзА.

По ее словам, областная администрации, наоборот, намерена выделить двухкомнатную квартиру.

«Как только она восстановит здоровье, мы примем меры по ее трудоустройству. В общем, мы больше никому не позволим ее обидеть», — заявила она.

Сайёра Джумаева утверждает, что для Министерства по поддержке махалли и семьи эта ситуация стала большим уроком.

«Потому что семья, где проживала Мустахкам, считалась одной из мирных семей в районе и не была включена в список неблагополучных семей. Когда как махалля должна была своевременно отреагировать на слухи о разногласиях пары и насилии в отношении женщины, которое длилось долгое время. Мы поняли, что махалля должна работать не только с неблагополучными семьями, но и с семьями, которые считались мирными, но на самом деле „погрязли“ в проблемах», — заявила она.

Начальник следственного отдела УВД Самарканда Дамир Султанов сообщил, что в отношении Шероза Каримова возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса (умышленное средней тяжести телесное повреждение, причиненное с особой жестокостью / наказывается ограничением свободы от 3 до 5 лет либо лишением свободы от 3 до 5 лет), ведется предварительное следствие.

«Многие в курсе об этом случае, о котором стало известно в социальных сетях 22 августа. Ш. Каримов за жестокое обращение с супругой был задержан 24 августа и заключен под стражу по решению суда. В соцсетях ходят слухи, что мужчину выпустили из тюрьмы и начали примирение сторон. Но эти сообщения безосновательны. Мера пресечения Каримову не изменилась. Согласно требованиям Уголовно-процессуального кодекса, прекращение данного уголовного дела путем примирения невозможно», — подчеркнул он.

Кроме того, представитель УВД Самарканда прокомментировал сообщения пользователей, которые посчитали выбранную статью Уголовного кодекса «слишком мягкой».

«Разные мнения высказываются по статье Уголовного кодекса, которая стала основанием для возбуждения уголовного дела. В ответ на эти комментарии хочу сказать, что мы возбудили уголовное дело по статье 105 на основании изначально собранных материалов следствия», — заявил Дамир Султанов.

Начальник следственного отдела сообщил, что в настоящее время допрашиваются потерпевшая, подозреваемый и свидетели, получены заключения экспертизы.

«Все показания и доводы проверяются. Ни один из установленных по делу фактов не будет проигнорирован — все будет приобщено к уголовному делу. На данный момент мы не можем раскрыть все детали дела, потому что есть такое понятие как тайна следствия», — указал он.