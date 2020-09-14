На северные районы Узбекистана 16 сентября начнет заходить прохладная и слабовлажная воздушная масса с районов Поволжья. В связи с чем ожидается уплотнение облачности и понижение дневной температуры до +20…+25 градусов, сообщил Узгидромет.

Прохладная и слабовлажная воздушная масса 17−18 сентября распространится на всю территорию республики. Повсеместно будет увеличиваться облачность, кратковременные дожди ожидаются лишь по предгорным и горным районам республики. Температура воздуха понизится ночью до +10…+15 градусов, днем до +22…+27 градусов, что на 5−7 градусов ниже климатической нормы.

С прохождением холодного фронта вторжения 16−17 сентября по республике ожидается усиление ветра до 15−20 м/с.

В субботу теплый воздух с юго-запада начнет вытеснять прохладный воздух, дневная температура воздуха начнет повышаться, на 1−2 градуса, и ожидается в пределах +25…+30 градусов.