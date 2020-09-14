Осень — золотая пора выгодных предложений от жилого комплекса Manzara. Yunusobod Business City в скором времени станет центром деловой жизни одного из быстро развивающихся районов столицы. Благодаря инвестициям со стороны корейских и китайских инвесторов на территории Yunusobod Business City полным ходом идут масштабные строительные работы.
Manzara — первый застраиваемый современный жилой комплекс, расположенный в новом квартале Yunusobod Business City. Здесь расположатся 11 жилых многоэтажных домов с 756 квартирами с готовым ремонтом.
Территория комплекса — это более 30 тысяч кв. м благоустроенной закрытой зеленой зоны. Выбирая вариант приобретения жилья на условиях рассрочки, можно воспользоваться увеличенным льготным периодом в 24 месяца.
Развитая инфраструктура объекта включает в себя внутренние дворы, детские и спортивные площадки, функциональный надземный паркинг для гостей и жителей комплекса, охраняемую внутреннюю территорию, зону коммерческих помещений. Здесь в скором времени будут функционировать кафе, аптеки, магазины, а также офисы.
Все квартиры жилого комплекса будут предоставляться покупателю с готовым качественным ремонтом.
Сезонное предложение ограничено.
Подробную информацию можно получить в офисе продаж.
Адрес: Юнусабадский р-н, ул. Чинабад
Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00 без выходных.
Телефон: (+998) 71−210−44−44.
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