Где начинается магия, когда говорят о развлечениях? В детстве это свободные качели на детской площадке, на которых можно кататься бесконечно. Для многих это было самым чудесным развлечением на все времена. Сейчас же каждый может наполнить жизнь детей магией развлечений, которая унесет их в волшебную страну, где для каждого найдутся свободные качели.

История парков развлечений насчитывает уже более 100 лет. Одних привлекает возможность отдохнуть в комфортной праздничной обстановке, других притягивают адреналин и многочисленные аттракционы, третьи избирают их местом семейного времяпровождения. Идея незабываемого отдыха для всей семьи в волшебной стране является основной для команды The Magic.

Создатели парка Magic City стремятся создать для своих посетителей грандиозный опыт, погрузить в дополненную реальность, унести в искусственное пространство и время, тем самым полностью окуная в магию развлечений каждого.

Для этого было заключено партнерство с мировыми производителями аттракционов Zamperla, SBF VISA и C&. Эти компании являются синонимами креативного дизайна и передовых технологий.

Целых 28 современных аттракционов ожидают гостей парка. The Magic представляет некоторые из них.

Swing Tower — аттракцион высотой 41 м. Он доставит пассажирам незабываемые впечатления, поднимая их высоко над землей, где они смогут насладиться потрясающими видами на окрестности.





Вдохновленный старой доброй классикой, новый Endeavor сохранил прежние великолепные черты, став при этом ультратехнологическим аттракционом. Подвесные пассажирские кресла позволяют пассажиру прочувствовать полет на высоте 30 м с невероятной скоростью. LED-освещение в сочетании с индустриальным стилем дают сногсшибательный эффект.





Американская горка от компании Zamperla называется Thunderbolt. Первый такой был установлен в парке на Кони-Айленд в Нью-Йорке. Высота трека составит 21 м с максимальной скоростью 70 км/ч.





Также на территории парка будет колесо обозрения высотой 80 метров. Оно позволит посмотреть на Ташкент новым взглядом и узнать во время поездки невероятные исторические факты об объектах столицы





Disco — еще один классный и динамичный аттракцион, который включает в себя огромный диск, движущийся по стреле в виде рельсов.

Это лишь малая часть аттракционов, которыми готовятся удивлять гостей создатели парка. Каждый объект будет наполнен магией и полным погружением в волшебный и невероятный мир.

Но это еще не все чудеса, которые готовятся в парке Magic City. На территории развлечений для всей семьи также строится современный тематический аквапарк.

Это мечта каждого любителя водных развлечений. Аквапарк удивит современными водными аттракционами и местами для всевозможных развлечений и веселого времяпрепровождения с семьей и друзьями.

Каждая горка будет дарить массу эмоций и адреналина, но при этом сохранит полную безопасность.

По вопросам сотрудничества и аренды можно обращаться по телефону: (+998) 71−202−77−99.

В данный момент парк Magic City находится на стадии строительства.

На правах рекламы.