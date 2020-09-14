В Яккасарайском районном суде по уголовным делам 14 сентября завершился открытый судебный процесс по делу частного агентства занятости Korean and Migrations xususiy bandlik agentligi, сообщила пресс-служба Верховного суда.

Судья Тимур Касымов признал подсудимых виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «в» части 4 статьи 168 (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой или в ее интересах) и пунктом «б» части 2 статьи 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование по предварительному сговору группой лиц) и части 3 статьи 228 (использование заведомо подложного документа) Уголовного кодекса Узбекистана. Кроме того, виновным также указано на возмещение нанесенного материального ущерба.

Так, Кахрамон Отакулов (1979 г. р., уроженец Бухарской области, ранее судим, директор агентства) и Одил Кабилов (1963, уроженец Наманганской области, ранее судим, директор Наманганского областного филиала агентства) получили по 9 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Также они лишились права занимать руководящие и связанные с материальной ответственностью должности сроком на 3 года.

Хушвакт Турдиев (1973, уроженец Кашкадарьинской области, ранее не судим, учредитель агентства), Мусурмон Аликулов (1970, уроженец Кашкадарьинской области, ранее не судим, директор по учебным делам), Анваржон Шамшиддинов (1983, уроженец Наманганской области, ранее судим, делопроизводитель Наманганского областного филиала) и Орифжон Жураев (1983 г. р., уроженец Наманганской области, ранее не судим, кассир Наманганского областного филиала) приговорены к 8 годам и 3 месяцям лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Они также в течение трех лет не имеют права занимать руководящие и связанные с материальной ответственностью должности.

Мавлюда Отажонова (1969, уроженка Самаркандской области, ранее судима, бухгалтер) осуждена на 5 лет 9 месяцев и 21 день лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком. Ей также запрещено занимать руководящие и связанные с материальной ответственностью должности сроком на 3 года.

Раъно Нуралиева (1976, уроженка Кашкадарьинской области, ранее не судима, инспектор отдела кадров) и Ирода Джаббарова (1986 г. р., уроженка Кашкадарьинской области, ранее не судима, агент) получили условные наказания в виде 6 лет и 1 месяца лишения свободы с трехлетним испытательным сроком, а также лишены права занимать должности, связанные с материальной ответственностью, сроком на 3 года.

Канг Нам Кю (1968, уроженец Республики Корея, ранее судим, партнер Korean and migrations) приговорен к 8 годам и 6 месяцям лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима, лишен права занимать руководящие и связанные с материальной ответственностью должности сроком на 3 года. Помимо вышеуказанных статей УК, его также признали виновным по пункту «а» части 2 статьи 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование повторно или опасным рецидивистом). Кроме того, виновным также указано на возмещение нанесенного материального ущерба.

Жалол Хидиров (1987 г. р., уроженец Самаркандской области, ранее не судим, посредник) получил 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, а Фуркат Камалов (1970 г. р., уроженец Ташкентской области, ранее судим, посредник) — 6 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Первый признан виновным только по пунктам «а», «б» части 3 статьи 168 УК (мошенничество в крупном размере, совершенное повторно или опасным рецидивистом), второй — по пункту «б» части 3 статьи 168 УК (мошенничество, совершенное повторно или опасным рецидивистом).

Согласно расписанию судебных заседаний на сайте Верховного суда, потерпевшими по делу проходили 1912 человек.

Напомним, судебный процесс по данному делу начался 2 июня, а предварительное следствие — в марте. В качестве потерпевших и гражданских истцов были признаны в общей сложности 2372 гражданина, материальный ущерб им оценен в суммы свыше 24,2 млрд сумов.