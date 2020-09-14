Сегодня врачи столкнулись с проблемой «омоложения» многих заболеваний, ранее свойственных старшему поколению. Причиной многих недугов, поражающих людей вне зависимости от возраста, являются неблагоприятная экологическая обстановка, стресс и ухудшающаяся наследственность. Среди таких заболеваний — болезни почек и мочевых путей: мочекаменная болезнь, воспаления почек и выделительной системы (циститы, пиелонефриты) и другие.

Мочекаменная болезнь

Мочекаменная болезнь — это образование камней в почках и других органах мочевыделительной системы. Заболевание встречается у людей разных возрастов — от детей до пожилых людей.

Почему начинают образовываться камни? Основной механизм заболевания — врожденный. Небольшое нарушение обмена веществ приводит к образованию нерастворимых солей, которые формируются в камни.

Однако, даже при врожденной предрасположенности к мочекаменной болезни можно ее избежать. Болезнь не разовьется, если не будет следующих предрасполагающих факторов:

климатический: жаркий климат и активное потоотделение. В результате в организме повышается концентрация некоторых солей и могут начать образовываться камни;

жаркий климат и активное потоотделение. В результате в организме повышается концентрация некоторых солей и могут начать образовываться камни; географический: здесь играет роль состав воды и питание. Жесткая вода с большим содержанием кальциевых солей способствует появлению уролитиаза, а острая и кислая пища повышает кислотность мочи, от чего камни образуются легче;

здесь играет роль состав воды и питание. Жесткая вода с большим содержанием кальциевых солей способствует появлению уролитиаза, а острая и кислая пища повышает кислотность мочи, от чего камни образуются легче; постоянный недостаток витаминов и ультрафиолетовых лучей и многое другое.

На экологию, наследственность и количество стрессов никто не повлияет. А провести профилактику может каждый. Поставленный врачом диагноз — не приговор, а руководство к изменению своего отношения к собственному здоровью и образу жизни.

Предстоит изменить количество употребления соли, пряностей и алкоголя. Если в моче обнаружено скопление нерастворимых солей, то доктор порекомендует специальную лечебную диету. Но при наличии симптомов заболевания без лечения не обойтись.

Наряду с активно используемыми синтетическими препаратами все большее значение приобретает фитотерапия, которая улучшает результаты лечения, обладает мягким сбалансированным действием на организм. Особенно, когда речь идет о современных фитопрепаратах. В них все стандартизировано, начиная с подбора грунта, качества растений, оптимального срока их сбора, определения пропорций различных составляющих и изготовления самого экстракта.

Таким фитопрепаратом является «Канефрон Н» (Бионорика СЕ, Германия). Спазмолитическое, мочегонное и противовоспалительное действие «Канефрона» востребовано при мочекаменной болезни, в том числе и в остром периоде. Препарат оказывает также антимикробное действие. Поэтому его назначение показано при воспалительных процессах в почках и мочевом пузыре.

Безопасность и эффективность «Канефрона» доказана многолетними клиническими исследованиями.

Профилактика мочекаменной болезни

Основная причина развития болезни — врожденное нарушение обмена веществ. Поэтому, если родственники страдают этим заболеванием, лучше быть внимательным к себе. Нужно соблюдать правильный питьевой режим, диету и принимать «Канефрон» два раза в год с целью предупреждения камнеобразования. При появлении пусть даже небольших неприятных ощущений в области поясницы лучше немедленно обращаться к урологу.

Товар сертифицирован.

Состав: трава золототысячника, корень любистока лекарственного, листья розмарина.

Регистрационное удостоверение «Канефрон Н» таблетки: DV/X 06496/07/19.

Регистрационное удостоверение «Канефрон Н» капли для приема внутрь: DV/X 06495/07/19.

Производитель — «Бионорика СЕ» (Германия).

Имеются противопоказания к применению и использованию лекарственного средства. Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться со специалистом.

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