С 18 сентября в Израиле будет повторно введен карантин для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса в стране. Об этом сообщает Kan со ссылкой на премьер-министра Биньямина Нетаньяху, пишет РБК.

Глава правительства страны заявил, что временная изоляция продлится не менее трех недель. Ограничения вступят в силу в канун праздника Рош ха-Шана — еврейского Нового года, празднование которого начнется в пятницу, 18 сентября, и сохранятся минимум до конца праздника Суккот, который в этом году приходится на 2−9 октября.

«Есть вероятность, что карантин продлится более трех недель», — сказал приводит слова Биньямина Нетаньяху РБК.

Кроме того, большинству израильтян можно будет выходить из дома на расстояние не более 500 м. В пятницу закроются школы, не будут работать рестораны, гостиницы, тренажерные залы и бассейны. При этом жителям разрешат заниматься индивидуальными видами спорта. Молитвы будут ограничены.

Предыдущий карантин из-за распространения COVID-19 власти Израиля объявляли на время иудейского праздника Песах, который действовал с 7 по 10 апреля. Власти пошли на такой шаг после того, как вспышка заболеваемости коронавирусом пришлась на празднование праздника Пурим в марте.

На момент публикации материала в Израиле выявлено свыше 157 тысяч случаев заболевания COVID-19, выздоровели 115 тысяч, умерли 1119 человек.