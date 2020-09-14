Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 сентября провел видеоселекторное совещание по вопросам контроля и учета электроэнергии и природного газа, сообщила пресс-служба главы государства.

Отмечается, что в 7 районах и городах, где была внедрена автоматизированная система контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ), собираемость платежей увеличилась на 40%, а дебиторская задолженность снизилась на 20%.

В связи с этим на совещании обсуждены вопросы полноценного внедрения автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии и природного газа во всех регионах страны.

Сообщается, что на эти цели выделяется около 1,2 млрд долларов.

«Результативность и отдачу от этих средств невозможно обеспечить одной лишь установкой счетчиков. Иными словами, одного только знания о том, сколько энергоресурсов потратил потребитель, недостаточно для пресечения потерь и хищений в системе. Для этого необходимо создать целостную онлайн-систему, охватывающую каждое звено в цепи «производитель энергии — магистральные сети — распределительные сети — потребитель», — заявил президент.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность повсеместного установления счетчиков, организации сервис-центров по их обслуживанию, обеспечению бесперебойной работы приборов, подготовки квалифицированных кадров.

Сегодня на местах установлено почти 4 миллиона счетчиков электроэнергии, из которых 2 миллиона подключены к единой электронной базе данных. На совещании перед акционерным обществом «Худудий электр тармоклари» поставлена задача ввести до конца года еще 3,5 миллиона счетчиков электроэнергии и полностью запустить автоматизированную систему к 1 марта 2021 года.

Изначально полный охват населения АСКУЭ планировался к концу 2021 года. Однако сроки сдвинули на конец 2020 года, а для ускорения реализации проекта направили 100 млрд сумов.

Кроме того, поручено установить электронные счетчики у крупных потребителей и предпринимателей, в распределительных пунктах и трансформаторах, подключить их к единой электронной базе данных.

Отмечалось, что АО «Худудгазтаъминот» должна будет установить 1,2 миллиона современных счетчиков газа до конца нынешнего года, еще 2,3 миллиона — в течение первой половины следующего года.

При этом в ближайшие 4 месяца будут охвачены 22 района и города с высоким уровнем потребления природного газа и показателей задолженности. К автоматизированной системе будут подключены более 4 тысяч крупных потребителей, газонаполнительных пунктов и предприятий по производству газа, а также 850 теплиц, сообщила пресс-служба глава государства.

Подчеркнуто, что для эффективной эксплуатации систем необходимо организовать обучение технического персонала и IT-специалистов акционерных обществ «Худудий электр тармоклари» и «Худудгазтаъминот», повысить их квалификацию и навыки работы с автоматизированной системой учета, формировать умение полностью задействовать ее возможности и удобства. Даны указания касательно налаживания в каждом регионе системы ремонта и обслуживания счетчиков и иного оборудования.