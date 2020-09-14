Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана сообщило о смерти двух сотрудников от осложнений, вызванных коронавирусом.

По данным ведомства, начальник отдела ЧС Кунградского района Каракалпакстана подполковник Куанишбай Мирзабаевич Акимов (1979 года рождения), проработавший свыше 20 лет на различных должностях в Управлении пожарной безопасности Каракалпакстана, скончался 14 сентября.

Начальник отдела ЧС Кушкупирского района Хорезмской области Дониёр Рахимович Жаббаров (1981), работавший в системе министерства с 2005 года, умер 12 сентября.

Министерство здравоохранения пока не включило погибших в свою официальную статистику по коронавирусу.

На момент публикации в Узбекистане Минздравом зарегистрировано 394 смерти пациентов с COVID-19, включая 2 — в Хорезмской области и 5 — в Каракалпакстане.