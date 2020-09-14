Уголовное дело в отношении 23-летней жительницы Наманганской области Гульсанам Алижоновой, которая обвинялась в избиении двух мужчин, прекращено. Об этом сообщила пресс-служба областного УВД.

Отмечается, что Наманганское областное управление Агентства по делам молодежи обратилось в прокуратуру области с просьбой оказать практическую помощь в смягчении наказания девушке.

Кроме того, учитывая активность Гульсанам Алижоновой в общественной сфере, ее работу волонтером с 2019 года и достижения в спорте, за девушку поручился Нарынский районный совет Союза молодежи.

На основе пункта 2 части 5 статьи 84 (основания для прекращения уголовного дела без решения вопроса о виновности) Уголовного кодекса Узбекистана Следственное управление при ОВД Нарынского района приняло постановление о прекращении дела, принимая во внимание отсутствие судимости и раскаяние девушки, отсутствие претензий со стороны пострадавших, попадание совершенных действий под категорию не особо тяжких преступлений, а также поручительство Союза молодежи.

О возбуждении дела в отношении Гульсанам Алижоновой стало известно 8 сентября, девушку обвиняли в избиении двух мужчин. Позже она рассказала изданию Daryo детали инцидента и заявила, что защищала свою честь. Выяснилось, что девушка занимается таэквондо и работает волонтером в районном центре координации благотворительности.

В защиту Гульсанам Алижоновой выступил директор Агентства по делам молодежи Алишер Саъдуллаев, который написал в своем Телеграм-канале о подробном изучении дела и оказании помощи в обеспечении прав девушки и пострадавших.

Заявление по поводу инцидента также сделала заместитель председателя попечительского совета Фонда поддержки масс-медиа Саида Мирзиёева. Вспомнив случай Алижоновой, а также недавнюю историю из Самарканда (где муж на протяжении многих лет подвергал супругу насилию и унижениям), дочь президента отметила, что закон должен работать в обе стороны, призвав защищать женщин от приоритета мужчин, а журналистов — от давления.