Каждый, кто работает в крупном холдинге, знает, каково это быть частью чего-то грандиозного, стабильного и развивающегося. Ведь работа в большой компании — это возможность совершенствовать свои профессиональные навыки каждый день. Это карьерный рост и уверенность в завтрашнем дне. Но кто может предложить перспективную вакансию? Что делать тому, у кого нет опыта работы?

BIZNES AZIYA — это крупная дистрибьюторская компания Узбекистана, которая поставляет товары народного потребления по всей республике. Благодаря компании на полках магазинов можно найти продукцию известных мировых и местных производителей бытовой химии, сладостей, напитков и многого другого.

Компания приглашает на работу молодых людей как с опытом, так и без него. За десять лет работы BIZNES AZIYA вырастила профессионалов своего дела, которые начинали свой путь с обычного торгового представителя. И сейчас компания готова принять к себе новичков с желанием развиваться и вложить в них все необходимые знания и опыт. А на этом карьерном пути новоиспеченным сотрудникам будут помогать опытные специалисты, которые также начинали с низов.

Почему стоит работать в BIZNES AZIYA

BIZNES AZIYA — это компания, которая ценит таланты. При выборе кандидатов на вакантные позиции компания отдает предпочтение в первую очередь амбициозным людям, нацеленным на долгосрочные отношения, карьерный рост и стабильный доход.

В компании уделяют большое внимание обучению и развитию новых сотрудников. Особенно — торговой команде, для которой на постоянной основе проводятся тренинги по продажам и развитию коммуникативных навыков. Также руководители делятся своим приобретенным опытом непосредственно на местах продаж.

Корпоративная культура компании пропитана духом взаимопомощи, коллектив с душой принимает новых сотрудников и помогает им быстро адаптироваться к новым условиям труда.





Что ждет соискателя:

конкурентная заработная плата;

тимбилдинги и корпоративы;

профессиональные и личностные тренинги;

программы мотивации направленные на достижение высоких результатов работы, удержание ключевых сотрудников и признание талантов. В качестве поощрений сотрудникам выдают премии и подарки.

корпоративная мобильная связь, компенсация дорожных расходов.

Какие вакансии открыты:

Торговый представитель в Ташкенте и областных филиалах (Хорезм, Нукус, Джизак, Гулистан, Самарканд, Фергана, Андижан, Наманган, Ташкентская область). Супервайзер в Ташкенте и областных филиалах. Территориальный менеджер по продажам в Ташкенте и Ташкентской области. Бухгалтер в Ташкенте и областных филиалах. Бухгалтер-оператор. Заведующий гаражом. Программист 1С.

Людей в BIZNES AZIYA объединяет не офис или рабочее время, а общие интересы и ценности.

«BIZNES AZIYA — ваш надежный партнер».

Описание вакансий и подробную информацию о них можно узнать в Telegram-канале.

Телефоны: (+998) 71−231−72−27, (+998) 91−135−22−11.

Сайт: biznes-aziya.uz

E-mail: hr@biznes-aziya.uz

Telegram: t.me/Recruiter_biznes_aziya

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