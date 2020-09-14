Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил выделение банку «Ипак Йули» финансирование в размере 20 млн долларов США. Из них 15 млн долларов в виде кредитной линии для МСБ и 5 млн долларов — для торгового финансирования. Кредитная линия предоставляет возможность получения средств как в долларах, так и узбекских сумах.

В рамках программы ЕБРР по поддержке частного сектора в нынешних условиях банк «Ипак Йули» сможет в дальнейшем финансировать клиентов из числа микро-, малого и среднего бизнеса. Это финансово стимулирует небольшие предприятия и содействует дальнейшему росту их деятельности.

Сотрудничество банка «Ипак Йули» с ЕБРР началось с 2018 года. За это время были выделены кредитные линии для поддержки микро-, малых и средних предприятий, развития «зеленых» проектов по программе GEFF (Механизм финансирования зеленой экономики), а также для программы торгового финансирования.

АИКБ «Ипак Йули» был основан в 1990 году и является универсальным коммерческим банком в Узбекистане. Он предоставляет широкий спектр услуг субъектам малого бизнеса и частного предпринимательства, а также розничным клиентам.

По состоянию на 1 сентября 2020 года совокупные активы банка составили 6,7 трлн сумов.

Сайт: ipakyulibank.uz

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