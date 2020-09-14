ГУВД Ташкента прокомментировало видеозапись, на которой сотрудники ОВД изымают у уличных торговцев воздушные шары и отпускают их в небо.

«„После взрыва воздушных шариков, наполненных метаном в нарушение норм безопасности, ребёнок получил тяжелые травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение“ — такие новости вы часто видели бы в своей ленте, если бы сотрудниками ОВД не велась регулярная работа по пресечению продажи товара, эксплуатация которого может повлечь за собой страшные последствия», — говорится в сообщении.

По мнению ГУВД, обвиняя сотрудников в отсутствии «человеческого понимания» к желанию продавцов заработать, авторы описания к видео «демонстрируют собственное непонимание распространенных нарушений в данной сфере, их рисков и последствий».

Сообщается, что видео заснято в Шайхантахурском районе.

«Причина, по которой сотрудники ГУВД Ташкента забирали у торговцев воздушные шары и выпускали их в небо, заключается в том, что шарики наполнены горючим газом. И если такой шарик взорвется в помещении, другом замкнутом пространстве, то находящиеся поблизости люди получат серьезные ожоги и другие травмы», — объяснили в Главном управлении внутренних дел столицы.

По данным ГУВД, воздушные шары для парения в воздухе в мировой практике рекомендуется наполнять гелием — это инертный, нетоксичный, невоспламеняющийся и потому относительно безопасный вид газа. Однако из-за его дороговизны ряд продавцов, желая сэкономить, наполняют шары метаном или водородом, «превращая забавную игрушку в бомбу замедленного действия».

«Спусковым механизмом может стать что угодно — зажженная свеча на торте, сигарета, искра на неисправной бытовой технике… Чем больше людей в этот момент окажутся рядом с шарами, и чем больше самих шаров — тем страшнее могут оказаться последствия», — следует из сообщения

ГУВД привело ссылки (1, 2 и 3) на сообщения о несчастных случаях, произошедших из-за взрыва воздушных шаров.



