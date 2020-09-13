Seoul Mun — новый проект коммерческой и досуговой архитектуры от компании Dream City Development. Выдержанный в традициях корейской архитектуры объект представляет собой трехуровневые коммерческие зоны вдоль живописных набережных канала Бурджар.

20 тысяч кв. м коммерческих помещений готовы стать новой стартовой площадкой для столичных предпринимателей. В зависимости от покупательского спроса и потребностей владельца бизнеса пространство может быть организовано под рестораны, кафе, фудкорты, SPA-салоны, салоны красоты, бутики одежды, ювелирные, косметические и парфюмерные магазины и многое другое.





В рамках стратегического партнерства мировыми экспертами в области коммерческой недвижимости — компаниями Knight Frank и Cushman&Wakefield — был осуществлен независимый финансово-экономический анализ местного рынка. Данные специалистов свидетельствуют о стабильном росте покупательской способности и изменении потребительских предпочтений, которые из года в год становятся более искушенными.

Согласно исследованиям проект Seoul Mun отвечает ключевым требованиям современного центра розничной торговли:

выгодное местоположение — проект расположен в центре столицы;

высокое качество строительства и сжатые сроки;

неповторимые архитектурные особенности и оригинальность;

простота доступа и грамотно спланированная развитая инфраструктура;

разнообразие вариантов торговых точек.





В ходе экспертного анализа был выявлен средний показатель проходимости Seoul Mun. Ожидается, что ежедневный поток посетителей будет составлять 11 тысяч человек в день или более 4 млн в год.

С 20 августа объявлен старт продаж на юго-западном побережье Seoul Mun.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Офис продаж работает ежедневно без выходных, с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: seoulmun.uz

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