«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz предлагает подборку рецептов котлет и гарниров к ним.

Котлеты





Сочные и румяные домашние котлеты из мясного фарша — идеальное семейное блюдо, простое и универсальное.

Котлеты с помидорами и сыром





Очень вкусное и сытное блюдо, которое можно подать с любым гарниром. Котлеты, приготовленные этим способом, не только вкусны и сытны, но и красиво смотрятся на столе.

Котлеты по-киевски





Сочные и вкусные котлеты по-киевски отличаются от традиционных тем, что готовятся не из фарша, а из отбитого куриного филе. Данные котлеты получаются очень сочными и нежными.

Рыбные котлеты





Рыбные котлеты настолько нежные, что просто тают во рту. Они отлично подойдут для тех, кто следит за фигурой и старается питаться сбалансированно и разнообразно.

Картофельные котлеты





Картофельные котлеты отличаются простотой приготовления и минимальным набором необходимых продуктов, но получаются вкусными и нежными.

Овощной гарнир





Овощи на гарнир — это не только правильно, но еще и очень ярко и вкусно. С овощами превосходно сочетаются всевозможные специи, особенно — травы.

Рис по-турецки с вермишелью





Такой рис подается как гарнир к мясу, птице, но можно есть и просто так, полив сверху натуральным йогуртом или томатным соусом. Вроде всё просто, но вкус обычного риса и вермишели изменяется до неузнаваемости.

Рис с овощами в сковороде





Несомненным плюсом такого гарнира является идеальное сочетание риса и овощей. К тому же можно экспериментировать и добавлять различные овощи, а также разные сорта риса.

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