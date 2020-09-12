NAPA TEAM — национальная Ассоциация по автоматизации процессов. Компания осуществляет деятельность в сфере информационных технологий, инноваций и обучения, подготовке и переподготовке национальных кадров в IT-сфере.

NAPA позиционирует себя на рынке, как частный технопарк, в рамках которого была создана IT-Академия NAPA Edu Hub. В проект было инвестировано более 1 млн долларов США. Здание разработано и построено в инновационном стиле, что вызывает ощущение погружения в атмосферу будущего.

Особое внимание со стороны учредителей NAPA уделялось поиску зарубежного партнера и инвестора с особым положением в сфере IT. Предполагалось, что он сможет поднять компанию на более высокий уровень.

Такой партнер был найден. Им стал Бобир Акилханов — известный бизнесмен с 20-летним стажем, инвестор и узбекистанец, проживающий в США. Его услугами пользуются крупные компании и государственные учреждения США, Латинской Америки и Европы. Он также является бизнес-консультантом по информационным технологиям и входит в список Forbes Tech Council.

Бобира Акилханова привлекла эксклюзивность технопарка NAPA. В частности возможность предоставить землякам программы обучения по IT-специальностям, востребованным на американском рынке.

«Я очень рад стать соучредителем и инвестором в этом уникальном проекте. Уверен, что с такой командой и совместными усилиями мы можем поставить перед собой амбициозные задачи — помочь стране подготовить программистов, которые смогут построить свое обеспеченное будущее через приобщение к IT-сообществу Узбекистана», — прокомментировал Бобир Акилханов.

«Я уверен, что нашими совместными усилиями мы не просто выведем технопарк NAPA на международный уровень, а сделаем его лидером в Центральной Азии», — добавил Алишер Анназаров, соучредитель и руководитель NAPA TEAM.





Учредители уделили особое внимание ближайшим планам и программе действий.

«Технопарк NAPA ждут грандиозные изменения: ребрендинг академии, внедрение зарубежного подхода в обучении, новые методологии и подбор квалифицированных преподавателей, уникальная программа стажировки, обучение технологии запуска стартапов и так далее», — отметил Бобир Акилханов.

«При этом, нашей основной миссией будет усиленная профессиональная подготовка молодежи по международным стандартам, чтобы они могли конкурировать на зарубежном рынке труда, в частности США и Европы», — добавил Алишер Анназаров.

Первый набор студентов планируется начать в сентябре 2020 года. Условия поступления будут опубликованы отдельно.

Телефон: (+998) 71−200−06−10.

Адрес: Алмазарский р-н, ул. Университетская, 4.

Сайты: napa.uz, ba.uz

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