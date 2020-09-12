Жители Узбекистана должны перейти из режима самоизоляции в режим самозащиты. Об этом на брифинге в пятницу заявила член штаба по борьбе с коронавирусом при Министерстве здравоохранения Барно Абдусаматова.

По ее словам, смягчение карантинных мер, возобновление ряда видов деятельности, а также начало учебного года в школах приводят к увеличению контактов среди населения и риску распространения коронавируса.

«В текущее время мы должны перейти режима самоизоляции на режим самозащиты. Это просто. Необходимо соблюдать социальную дистанцию, носить маску при выходе из дома, соблюдать правила личной гигиены, повысить медицинскую культуру, вести здоровый образ жизни», — заявила она.

Барно Абдусаматова рассказала, что вызывают беспокойство случаи грубого нарушения правил ношения маски и соблюдения дистанции со стороны граждан.

Смягчение карантинных мер не должно приводить к самоуспокоению, а, наоборот, повышать бдительность населения, считает она.

«Мировой опыт показывает, что [повышение] культуры карантина среди людей остается более эффективной [мерой] в предотвращении коронавируса, чем любое ограничение», — указала член штаба по борьбе с COVID-19.

В сообщении Минздрава приводится пример Малайзии с 33-миллионным населением, где в августе было выявлено 355 случаев коронавируса, а в первую неделю сентября — 37.

«Важно, чтобы население осознанно следовало рекомендациям государства и врачей. Несмотря на окончание карантина, у них сформировалась привычка соблюдать дистанцию в общественных местах, носить маски, не выходить на улицу бесцельно, не проводить крупные мероприятия», — следует из сообщения.

11 сентября в Узбекистане зарегистрировано 593 случаев заболевания коронавирусом, общее число достигло 46272. Всего выздоровели 43 023 человека