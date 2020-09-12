Управление транспорта Ташкента совместно с компанией «Тошшахартрансхизмат» (ТШТХ) анонсировали очередной этап оптимизации сети автобусных маршрутов. Она ведется согласно постановлению Кабинета министров Узбекистана от 16 марта об улучшении пассажирской транспортной системы столицы.

С 15 сентября ожидается сокращение девяти автобусных маршрутов, закрытие трех и открытие одного нового маршрута. Ранее — с 1 июля — были изменены автобусные маршруты №№26, 33, 51 и 97, а с 1 августа — №№104 и 117.

Зачем нужна оптимизация?

Оптимизация проводится при участии специалистов турецкой транспортной инжиниринговой компании Kalyon Trafik. Внимание уделяется связанности маршрутов автобусов со станциями метрополитена и созданию сети магистральных и подвозочных маршрутов.

«Оптимизация делается для того, чтобы маршруты не дублировали друг друга, а работали друг на друга. Чтобы весь наземный транспорт был связан, были подвозочные маршруты. У нас на Чорсу более 60 маршрутов дублируют друг друга, на проспекте Амира Темура по Юнусабадской линии метро — более 20 автобусных маршрутов», — сообщил «Газете.uz» глава Управления транспорта Ташкента и председатель правления «Тошшахартрансхизмат» Анвар Джураев.

По его словам, несмотря на ликвидацию плана на выручку для водителей автобусов, гонки между ними продолжаются. Это связано с тем, что дублирующие друг друга маршруты часто относятся к разным автобусным паркам, которые, в свою очередь, являются отдельными юридическими лицами. Парки платят налоги, заработную плату, тратятся на ремонт подвижного состава и топливо, и поэтому конкурируют друг с другом в целях сбора выручки.

Анвар Джураев рассказал, что перед оптимизацией оценивается спрос пассажиров на каждый маршрут и отдельные автобусные остановки.

В конечном счете оптимизация маршрутной сети с введением выделенных полос для автобусов, подвозочных маршрутов, строительством новых станций метрополитена и появлением тарифных планов должны сделать пользование общественным транспортом удобным для пассажиров.

Какие маршруты закрываются?

Маршрут №20

По словам Анвара Джураева, этот маршрут на более чем 50% своего пути дублирует автобусные маршруты №№114, 134, 99, 74, 86, 131, 8, 70. Кроме того, для этого маршрута было выделено всего три автобуса. После закрытия они будут переведены на 134-й автобусный маршрут, который охватит небольшой участок 20-го маршрута, где у пассажиров не будет альтернативного варианта после закрытия данного маршрута.

Маршрут №23

Маршрут закрывается из-за низкого пассажиропотока, в связи с чем частный перевозчик, обслуживающий маршрут, отказывается от него, рассказал Анвар Джураев. Кроме того, маршрут дублирует трассы движения нового надземного метро и автобусов №№1, 14, 17, 24, 30, 95, 101, 110,119 и 129, которыми могут воспользоваться пассажиры, пользующиеся услугами маршрута №23.

Маршрут №60

Маршрут №60 «Юнусабад 17-й квартал — Северный вокзал» дублирует Юнусабадскую и Узбекистанскую линии метрополитена на 85%. С 15 сентября от автостанции «Юнусабад 17-й квартал» до станции метро «Туркистон» пассажиры 60-го маршрута могут воспользоваться услугами автобусного маршрута №82, а затем пересесть на метро.

Также закрываются маршрутные такси:

№72 «Автостанция „Авиасозлар“ — Станция метро „Дустлик“»;

№ 83 «Юнусабад 19-й квартал — Карвон бозор»;

№173 «Массив „Бирлик“ — Станция метро „Пахтакор“».

Какие маршруты открываются?

Маршрут №6

Анвар Джураев назвал новый маршрут №6 «Юнусабад 6-й квартал — Юнусабад 17-й квартал» первым официальным подвозочным маршрутом. Маршрут открывается за счет закрытия 60-го и сокращения 72-го маршрутов.

Маршрут №6 свяжет два крупных спальных района и будет подвозить пассажиров на станцию метро «Туркистон». Протяженность пути составит всего 7 км, что позволит сократить интервал движения до 6 минут. Подвижной состав маршрута будет представлен семи автобусами малой вместимости Isuzu.

Какие маршруты изменятся?

Маршрут №30

Сейчас маршрут №30 тянется от автостанции «ЦУМ» до Куйлюкского рынка. С 15 сентября его протяженность сокращается от станции метро «Бекат-5» («Рохат») до Куйлюкского базара. На этом участке его заменит автобус №119 и кольцевая линия метро.

Теперь 30-й маршрут охватит недавно построенную махаллю «Олмос». По данным Управления транспорта, ранее этот район не был обеспечен общественным транспортом вовсе.

Маршрут №34

Протяженность маршрута №34 «Текстильный комбинат — Медицинский городок» планируется сократить за счет отрезка от Текстильного комбината до метро «Чиланзар». При этом интервал движения уменьшится. На сокращаемом отрезке пассажиры смогут пользоваться маршрутом №135.

По словам Анвара Джураева, новый маршрут 34-го автобуса — возвращение к его первоначальной трассе, которая затем была продлена. Длинные маршруты нерентабельны, подчеркнул глава ТШТХ.

Кроме того, большую часть пассажиров маршрут набирает именно на метро «Чиланзар». Поэтому альтернатива в виде маршрута №135, подвижной состав которого базируется на автобусах малой вместимости Isuzu (по маршруту №34 курсировали большие автобусы Mercedes), не должен отразиться на пассажирах, несмотря на то, что число графиков 135-го маршрута не возрастет, считают в компании.

От Текстильного комбината до метро Чиланзар по другому маршруту также курсируют автобусы №№69 и 79.

Маршрут №49

Маршрут №49 сократят на отрезке от станции метро «Дустлик» до автостанции «Авиасозлар» (рынок Кадышева). На этом отрезке его дублируют автобусные маршруты №№15, 22, 54, 148, 155 и 172. На остальном отрезке 49-й практически не пересекается с другими маршрутами, пояснили в ТШТХ. Количество графиков сократится с 9 до 6.

Маршрут №72

На отрезке от станции метро «Туркистон» до станции метро «Абдулла Кадыри» по проспекту Амира Темура автобусный маршрут №72 дублируют свыше 20 автобусов, а также метро. После оптимизации маршрут будет двигаться от автостанции «Авиасозлар» до торгового комплекса «Флешка» («Малика»).

Автобусы будут поворачивать в сторону торгового комплекса на станции метро «Минор» (бывший кинотеатр «Казахстан»). Анвар Джураев заметил, что сейчас на отрезке от метро «Минор» до «Малики» нет ни одного автобусного маршрута, который курсировал бы в обе стороны.

До оптимизации число графиков маршрута №72 составляло 13. ТШТХ оставит лишь 8 автобусов на этом маршруте. При этом интервал составит 10 минут, заверил Анвар Джураев.

Маршрут №76

Маршрут №76 передан частному перевозчику. Если раньше по нему курсировали автобусу Isuzu, отныне он переведен на автобусы средней вместимости Yutong. Подвижной состав уже оборудован валидаторами и GPS-трекерами, рассказал Анвар Джураев.

Маршрут будет сокращен на отрезке от Международного аэропорта им. Ислама Каримова до Северного вокзала. На этом участке пассажиры смогут воспользоваться маршрутами №№40 и 66.

Количество графиков остается прежним — 8 автобусов на маршруте. Интервал движения составит 11−12 минут.

Маршрут №134





Маршрут №134 изменен с учетом закрытия 20-го маршрута. Теперь он охватит небольшой участок через массив «Литературный» и Детскую инфекционную больницу №5, где курсировал маршрут №20.

Маршрут №141

Автобусный маршрут №141 «Карвон бозор („Урикзор“) — Алайский базар» будет сокращен на отрезке от станции метро «Пахтакор» до Алайского базара.

Согласно оценке спроса пассажиров на автобусные остановки данного маршрута на сокращаемом участке, наибольшей популярностью пользуется конечная остановка «Алайский базар». На сокращаемом отрезке курсируют десятки других автобусов, кроме того, есть метро, отметил Анвар Джураев. Интервал движения 141-го маршрута сократится примерно на 2 минуты.

Маршрут №155

Автобусный маршрут №155 «Озеро Бахт — улица Гулобод» сокращается на отрезке от озера Бахт до автостанции «Массив Янгиабад» в связи с возведением на пересечении станции метро «Бекат-6» («Янгиабад»).

Анвар Джураев пояснил, что целевые пассажиры 155-го маршрута на сокращаемом участке были и остаются у Янгиабадского рынка. Немногочисленным пассажирам, пользовавшимся услугами маршрута №155 от Янгиабадского рынка до озера Бахт, предлагается проехать этот путь на метро.

Также изменяются маршруты маршрутных такси:

№1 «Массив Карасу-6 — Станция метро „Буюк ипак йули“»;

№6и «Вещевой рынок Чиланзар (Ипподром) — Метро Чорсу»;

№31 «Массив Карасу-1 — Станция метро „Буюк ипак йули“»;

№80 «Улица М. Юсуфа — Махалля „Хасанбай“»;

№93 «Кафе „Санъаткор“ — Улица Гулобод»;

№110 «Масив „ибн Сино“ — Алайский базар»;

№135 «Поселок Улугбек — Станция метро „Буюк ипак йули“»;

№136 «Куйлюкский рынок — Алайский рынок»

№168 «Массив „А. Югнакий“ — ТЦ „Чорсу“».

Тарифные планы на проезд

Оптимизация маршрутной сети предполагает внедрение удобных тарифных планов на проезд в общественном транспорте, иначе вынужденные пересадки повысят дорожные траты пассажиров.

По словам Анвара Джураева, ТШТХ и Управление транспорта ожидают подписания проекта постановления Кабинета министров о внедрении различных тарифных планов в ближайшее время. Технически ведомства уже готовятся к появлению тарифных планов, проводятся тесты, заверил глава Управления транспорта.

Кроме того, обсуждается оплата проезда с кэшбэком через мобильные приложения различных коммерческих банков. Глава Управления транспорта отметил, что пассажиры смогут выбирать удобный пакет поездок, который будет активирован в день первой транзакции.

Транспортные карты

Ранее «Газета.uz» сообщала, что в ноябре Ташкентский метрополитен откажется от жетонов. Анвар Джураев считает, что новые станции метро, где невозможен прием жетонов, поспособствует этому.

С вводом в эксплуатацию Куйлюкской линии и новых станций Юнусабадской линии количество пассажиров Ташкентского метрополитена, как ожидается, возрастет до 300 тысяч человек в сутки. Ранее озвучивалась цифра в 220 тысяч, причем около 80% нагрузки приходилось на Узбекистанскую и Чиланзарскую линии метрополитена.

После отказа от жетонов все эти пассажиры, которые также являются пассажирами автобусов, должны перейти на транспортные карты. В результате уже в начале 2021 года станет возможно отказаться от приема наличной оплаты проезда в наземном транспорте.

Управление транспорта готовит инфраструктуру к отказу от наличной оплаты, уверяет Анвар Джураев. Все новые турникеты Ташкентского метрополитена (на сегодняшний день обновлено более 50% турникетов) поддерживают различные формы оплаты.

Помимо оплаты проезда транспортными картами и одноразовыми билетами с QR-кодом, оплатить проезд будет возможно бесконтактными картами и мобильными телефонами.

Кроме того, планируется установка инфокиосков по продаже билетов с QR-кодом. Транспортные карты можно будет пополнить через банкоматы различных банков.

«Газета.uz» также узнала, что транспортные карты можно привязать к номеру мобильного телефона через инфокиоски Kapitalbank.

В Едином общереспубликанском процессинговом центре, который обслуживает транспортные карты, рассказали, что пока программа, позволяющая привязать карты к номеру телефона, установлена на инфокиосках, где карту нужно прикладывать. Инфокиоски, «проглатывающие» карту, будут обновлены позже.

В подземных станциях метро привязать карту к номеру телефона нельзя, т. к. нет возможности получить SMS-оповещение на телефон.

Подвижной состав наземного транспорта

Анвар Джураев рассказал, что Ташкент прекратил покупку автобусов малой вместимости Isuzu. Согласно принятой программе по обновлению подвижного состава, в 2021—2023 годах столица приобретет 300 электробусов большой вместимости (12 м).

Конкурс на приобретение 20 первых электробусов для улицы Фаргона йули будет объявлен уже в октябре, отметил глава Управления транспорта.

С приобретением крупногабаритных автобусов все больше машин Isuzu малой вместимости будут переведены на подвозочные маршруты.

Кроме того, с каждым этапом оптимизации маршрутной сети освобождающиеся автобусы будут переводиться на другие маршруты. Например, 15 сентября 5 автобусов сокращаемого 72-го маршрута и 9 автобусов закрывающегося 60-го будут переведены на другие маршруты, где использовались Isuzu.

По словам Анвара Джураева, также ожидается замена подвижного состава автобусного маршрута №83 с автобусов средней вместимости LE 60 на Mercedes. Свободные LE 60 заменят автобусы малой вместимости на 198-м маршруте, который связывает столицу с городом Чирчик Ташкентской области.

Анвар Джураев заявил, что многие планы по оптимизации маршрутной сети нарушила пандемия коронавируса. К концу года планировалось сдать в эксплуатацию 12 транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Однако из-за перераспределения средств бюджета и фондов при госорганах выделить средства на эти нужды не удалось.

Глава Управления транспорта отметил, что ТПУ будут построены в следующем году. Их планируется возвести на станциях метро «Пахтакор», «Туркистон», «Беруни», «Буюк ипак йули», «Чиланзар», «Алмазар», а после строительства Сергелийской линии — на станциях «Чоштепа» и «Кипчок», а также у рынков Чорсу, Куйлюк и на массиве Сергели-7.