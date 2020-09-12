Каждая женщина любит заботится о своих волосах и коже. То масками побалует себя в выходной день, то прикупит средства для бережного очищения кожи. Ведь ухоженный вид всегда придает уверенности себе.





Сеть супермаркетов korzinka.uz и бренд уходовой косметики Garnier запустили совместную акцию «Выиграйте суперпризы от Garnier!». До 25 сентября при покупке двух любых продуктов от Garnier каждый получает гарантированный приз и становится участником розыгрыша суперпризов.

Как стать участником:

Купить два товара бренда Garnier и получить на кассе чек с QR-кодом. Получить один из гарантированных подарков на кассе и код для участия в розыгрыше суперпризов Только первые 6 тысяч участников получат гарантированные подарки. Зарегистрироваться в Telegram-боте акции, указав имя, возраст, пол и контактный телефон. Просканировать QR-код либо загрузить его фото в бот.





Участники акции, которые приобрели два товара Garnier, получают один из четырех подарков за каждую пару купленной продукции:

брендированное полотенце;

тканевую маску «Увлажнение + комфорт»;

тканевую маску «Увлажнение + свежесть»;

тканевую маска «Лаванда».





А для тех, кто получил QR-код и зарегистрировал его в Telegram-боте, korzinka.uz каждую неделю в прямом эфире проводит розыгрыш суперпризов. Среди них:

Apple iPhone 11(64 GB);

Xiaomi Redmi 8 4/64 (black);

часы Аmazfit;

Power bank MI 10000;

Xiaomi AirDots No Sensor;

BT-колонки Mi.





Прямые эфиры розыгрыша проводятся на официальной странице в Instagram каждую субботу. Распределение суперпризов проводится с помощью сервиса random.org.

Количество призов ограничено.

До окончания акции осталось всего три этапа. 26 сентября пройдет последний розыгрыш суперпризов, поэтому стоит поторопиться. Чем больше покупок от Garnier, тем выше шансы выиграть приз.

Дополнительную информацию можно узнать на кассе сети супермаркетов korzinka.uz, в соцсетях и по ссылке.

Сайт: korzinka.uz

Facebook: fb.com/korzinkauz

Instagram: @korzinkauz

Telegram: t.me/korzinka_uz

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