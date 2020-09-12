Председателем Федерации рукопашного боя правоохранительных органов Узбекистана избран командующий Национальной гвардии Рустам Джураев, сообщила пресс-служба Министерства спорта.

Внеочередная отчетно-выборная онлайн-конференция прошла в Минспорта 11 сентября. Делегаты единогласно одобрили кандидатуру Рустама Джураева на пост главы федерации.

Фото: Минспорта.

Новый председатель федерации в своем выступлении отметил, что необходимо вывести рукопашный бой на новый уровень в стране, создать условия для спортсменов и тренеров в этом виде спорта, а также укрепить материально-техническое состояние существующих спортивных баз.