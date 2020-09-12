В дорожно-транспортном происшествии в Нишанском районе Кашкадарьинской области 12 сентября погиб ребенок, сообщила пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана.

Примерно в 11:30 водитель ГАЗ-53 О. К. (1994 г. р.), пытаясь избежать наезда на пешехода, выехал на встречную полосу и столкнулся с Nexia под управлением Ш. Т. (2000 г. р.).

В результате столкновения пассажир Nexia — 6-летняя Ш. У. — от полученных травм скончалась на месте. Еще два пассажира автомобиля — Ш. А. (24 года) и А. М. (69 лет) — были госпитализированы с телесными повреждениями.

Следственный отдел при районном ОВД ведет доследственную проверку инцидента.