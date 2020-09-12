Узбекистан и Казахстан с 11 сентября официально возобновили регулярное авиасообщение. Договоренность об открытии рейсов была достигнута по итогам переговоров между властями двух стран, сообщило Министерство транспорта.

Полеты по маршруту Ташкент — Алматы — Ташкент будут выполняться по пятницам авиакомпаниями Uzbekistan Airways и Air Astana на паритетной основе.

С 14 сентября также планируется возобновить регулярные рейсы между Ташкентом и Бишкеком, сообщил Республиканский штаб Кыргызстана по борьбе с коронавирусом. Полеты пока будут выполняться раз в неделю.