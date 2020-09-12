6 сентября в Мазари-Шарифе состоялась торжественная церемония открытия официального шоурума компании Artel. В мероприятии участвовали представители консульства Узбекистана, члены торговой палаты Афганистана и представители региона Балх.





Между двумя странами ведутся активные работы по укреплению взаимоотношений. Узбекистан принимает активное участие в улучшении экономической и социальной ситуации в Афганистане. Реализуются проекты в сфере энергетики, образования и экономики. В частности за 2020 год товарооборот между странами увеличился на более чем 20%.

Компания Artel также вносит свой вклад в улучшение торгово-экономических отношений между Узбекистаном и Афганистаном. Ярким примером тому является новый официальный шоурум, распахнувший свои двери 6 сентября.





Новый шоурум был открыт совместно с партнером Artel в Афганистане — компанией Babur Samim Co LTD. Согласно договору, в Афганистан будет поставляться вся линейка крупной и мелкой бытовой техники компании. Планируется увеличить товарооборот до 1 млн долларов США до конца года.

Афганистан стал 10-й по счету страной, куда экспортируется продукция Artel. Компания продолжает активно расширять зону экспорта и уже в ближайшее время планирует подписать ряд партнерских соглашений с зарубежными странами.

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