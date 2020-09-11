29 августа 2020 года президент Шавкат Мирзиёев дал старт производству бытовых холодильников, нажав символическую кнопку. С проектами ООО «Технопарк», организованного в Яшнабадском районе, глава государства ознакомился еще в 2019 году. Здесь же в феврале 2020 года было запущено производство электронных газовых счетчиков.





Меморандум о реализации проекта по производству бытовых холодильников между ООО «Технопарк» и компанией Samsung Electronics был подписан 9 сентября 2019 года. Для запуска были привлечены более 200 специалистов Южной Кореи и других стран.

Запущенный проект по производству бытовых холодильников обладает мощностью по выпуску готовой продукции в год в количестве 1 млн штук. Более 50% из них будут направлены на экспорт. Стоимость завода оценивается в 62,1 млн долларов США.





Предприятие оснащено по технологии южнокорейской компании Samsung Electronics. Производственный процесс автоматизирован на 70%, человеческий труд задействован только в управлении процессом и сборке компонентов. Это позволяет производить один готовый продукт каждые 19 секунд. Согласно проекту созданы 1,5 тысячи рабочих мест.

Мощность завода обеспечит не только население Узбекистана, но и жителей стран СНГ качественной продукцией, соответствующей мировым стандартам.





Процесс передачи продукции из лаборатории контроля качества занимает всего семь секунд, что является своеобразным ноу-хау Samsung. Все результаты тестов хранятся в централизованном дата-центре.

В настоящее время комплекс производит 42 вида холодильников 10 типов и модификаций. Они отличаются современным дизайном, энергосбережением (A+) и системами No Frost, защиты от высокого напряжения и дистанционного управления.

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