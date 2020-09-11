В Узбекистане возводятся тысячи новых объектов: многоэтажные жилые комплексы, бизнес-центры и торгово-развлекательные площадки. Строительные компании все больше нуждаются в продукции, отвечающей современным требованиям.





Одним из грандиозных проектов является строящийся на территории международного делового центра Tashkent City небоскреб Nest One.

Alto Aluminium — совместное предприятие, учрежденное в 2020 году группой компаний AKFA совместно с Kocamanlar Alüminyum (Турция). Предприятие создано для реализации масштабных проектов в области проектирования и строительства.





Между Alto Aluminium и Özgüven достигнута договоренность о сотрудничестве в области реализации амбициозного проекта Nest One. Именно Özgüven (Турция) является автором архитектурных и инженерных инноваций проекта.





В рамках официальных мероприятий представители компаний Alto Aluminium и Özgüven посетили строительную площадку Nest One, где уже возводятся этажи будущего небоскреба.

Они также побывали на автоматизированной фабрике IMZO, где и будут собираться фасадные системы для будущего здания по чертежам бельгийской компании Reynaers. Друзья и партнеры группы компаний AKFA воочию убедились в широких возможностях автоматизированного производства оконных и дверных конструкций.





После завершения экскурсий делегация отправилась в отель Hilton, где прошла официальная церемония подписания меморандума между компаниями.

«Считаю сегодняшнюю встречу важнейшим шагом на пути развития наших компаний. Симбиоз компаний позволит в скором времени реализовать грандиозный проект в сфере архитектуры и строительства, которому нет аналогов в нашей стране», ― отметил в ходе церемонии подписания меморандума первый заместитель генерального директора группы компаний AKFA Камран Гуламов.





Подписание меморандума о сотрудничестве положительным образом скажется на реализации совместных проектов и сделает двустороннее партнерство более эффективным. Это также будет способствовать дальнейшему наращиванию взаимовыгодного сотрудничества между компаниями.

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