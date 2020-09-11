В настоящее время в Узбекистане 5889 молодых граждан стоят на учете в качестве потребителей сильнодействующих препаратов и наркотических веществ. Об этом на пленарном заседании Сената в пятницу заявил заместитель министра внутренних дел по охране общественного порядка Азизбек Икрамов.

Основная часть этих граждан зарегистрирована в Андижане — 1232 человека, Фергане — 1093 и Ташкенте — 1188.

Замглавы МВД также привел статистику за последние четыре года по незаконному обороту сильнодействующих препаратов и психотропных веществ. В 2016 году была пресечена незаконная продажа 58 тысяч единиц «аптечных наркотиков», в 2017-м — 62,5 тысячи, в 2018-м — 128 тысяч, в 2019-м — 365,3 тысячи. За восемь месяцев 2020 года изъято 191,1 тысячи таблеток трамадола и тропикамида.

По его словам, наблюдается тенденция отказа потребителей наркотиков среди молодежи от «традиционных» наркотических веществ в пользу сильнодействующих препаратов и психотропных средств, под воздействием которых все чаще совершают особо тяжкие преступления.

Замминистра выступил в ходе рассмотрения сенаторами закона «О профилактике наркологических заболеваний и их лечении», который впоследствии был одобрен.

Документом предусмотрен комплекс мероприятий по выявлению и предотвращению случаев распространения и не медицинского потребления психоактивных веществ, а также причин и условий пренебрежения алкоголем.

Кроме того, законом устанавливается порядок, согласно которому решение о принудительном направлении на лечение лица с наркологической болезнью будет приниматься в суде, который расположен либо по месту постоянного проживания пациента, либо в районе, где находится наркологическое учреждение.

В законе определено, что в Каракалпакстане, областях и Ташкенте, а также в крупных городах будут организованы наркологические диспансеры, которые будут самостоятельно функционировать в качестве лечебно-профилактических учреждений на межобластном, междугороднем и межрайонном уровнях. Кроме того, наркологическая помощь в амбулаторных условиях будет оказываться в наркологических кабинетах, организованных в структуре многопрофильных центральных поликлиник районов и городов.

Напомним, в июне Сенат одобрил поправки в законодательство, предусматривающие введение уголовного наказания сроком до пяти лет лишения свободы за продажу без рецепта сильнодействующих лекарств.

В июне прошлого года «Газета.uz» писала об охватившей Ташкент эпидемии «аптечной наркомании». Расследование показало, что в столице массово употребляются рецептурные препараты, содержащие прегабалин, залеплон и тропикамид, которые продавались без рецепта.