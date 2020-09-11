В Ташкенте и Ташкентской области с понедельника начали открываться дошкольные образовательные организации. Пока только по одной в каждом районе, но с 14 сентября этот процесс начнется по всему Узбекистану. Об этом было рассказано на пресс-конференции в Министерстве дошкольного образования 10 сентября.

ДОО открываются только с разрешения кенгашей народных депутатов, служб санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья и при согласии родителей воспитанников организации.

В первую очередь возобновят работу старшие и подготовительные группы с детьми 5−7 лет. Средние группы для детей 4−5 лет планируется открыть в октябре, а младшие — для детей 3 лет — в ноябре.

«Сроки могут корректироваться в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране», — сказала министр дошкольного образования Агриппина Шин.

Работа электронной очереди на запись в ДОО возобновится не раньше ноября. Сейчас в очереди находится порядка 610 тысяч детей. Охватить дошкольным образованием к сентябрю удалось только 36,82%. Пока министерство старается создать безопасные условия для уже посещающих дошкольные организации воспитанников. В нынешних условиях рекомендуемое количество детей в группе — 15 человек.

В МДО допускают, что количество желающих посещать ДОО может превышать рекомендуемое, но надеются на понимание со стороны родителей, которые учтут все факторы.

Согласно опросам министерства, около 30−35% родителей готовы вновь отдать ребенка в дошкольные организации, но «завтра это может быть и 40%, потом может быть и 50%. Начинаются сельскохозяйственные работы, предприятия наращивают темп. Конечно, будут родители, которым не с кем оставить ребенка. Они пойдут в дошкольные образовательные организации», — отметила Агриппина Шин.

Для безопасности детей и сотрудников в организациях установят графики, когда воспитанников будут приводить и забирать. Воспитатели будут принимать детей, родителей пускать на территорию ДОО не будут. В помещениях будут проводить три раза в день влажную уборку со специальными средствами, санитарную обработку игрушек, дидактических материалов и оборудования, а также дезинфицировать беседки и игровые площадки. На площадках нельзя будет взаимодействовать с воспитателями и детьми из других групп.

Глава МДО подчеркнула, что число детей в группе носит рекомендательных характер, но при большем количестве желающих помещения дошкольных организаций позволят соблюдать социальную дистанцию. По ее словам, в ранних проектах помещения дошкольных организаций делились на игровую и спальную зоны, последняя использовалась всего несколько часов. Сейчас перегородки убирают и создают одну большую зону площадью до 90 кв. метров.

Поэтапное открытие групп связано также с тем, что ученые относят детей до 5 лет к группе риска, им сложнее соблюдать социальную дистанцию и правила гигиены. Эпидемиологическое обследование 2143 детей в Китае, например, показало, что у детей до 5 лет симптомы коронавируса могут быть более серьезными, включая проблемы с дыханием. Самые уязвимые — младенцы до 1 года, у которых еще не сформировался иммунитет.

Агриппина Шин подчеркнула, что если родители предпочтут оставить ребенка дома, то его место в группе сохранится. Кроме того, родители могут выбрать и свободное посещение. С открытием дошкольных образовательных организаций по всей стране возобновляется трансляция учебно-развлекательных программ на телеканале Bolajon.

За счет грантовых средств ЮНИСЕФ в размере 40 тысяч долларов, по данным министра, готовятся видеоконтент, методические и печатные материалы по гигиене и профилактике распространения вирусных заболеваний. Для детей с особенностями развития также производятся обучающие видеоролики, а для их родителей готовится специальная электронная платформа, где они смогут получать развивающие материалы.

Согласно озвученным на пресс-конференции данным, до конца текущего года планируется довести охват дошкольным образованием в стране до 59,5%. Намечено строительство 18 новых ДОО, введение в эксплуатацию 129 пустующих и реконструкция 261 государственной ДОО. По расчетам министерства, это позволит создать 32,7 тысячи новых мест. В этому году также запланировано открытие 2000 семейных и 420 дошкольных образовательных организаций в рамках государственно-частного партнерства.

В министерстве понимают, что открытие новых дошкольных организаций повысит потребность в новых специалистах. При педагогических университетах открыты четырех- и шестимесячные курсы переподготовки кадров. По словам Агриппины Шин, около 18 тысяч педагогов с высшим, но не профильным образованием смогли благодаря курсам «гибко погрузиться в систему дошкольного образования». В вузах почти втрое увеличен прием по направлениям дошкольного образования, открыты новые формы обучения — вечерняя и заочная.

За МДО сохранены педагогические колледжи, выпускники которых могут или продолжить образование в вузах, или стать специалистами среднего звена в ДОО.

Процент вовлечения специалистов с высшим образованием в дошкольную систему все еще остается недостаточным, поэтому МДО совместно с Минвузом и Министерством занятости и трудовых отношений в исключительных случаях разрешает специалистам со средним специальным образованием занимать должность воспитателя, но при наличии стажа работы в качестве помощника воспитателя.