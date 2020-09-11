Открыта регистрация на ежегодный благотворительный забег Samarkand Half Marathon, который пройдет 1 ноября в двух форматах — классический забег в Самарканде и виртуальный из любой точки мира. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Фонда развития культуры и искусства при Министерстве культуры Узбекистана.

В фокусе организаторов в этом году — возможности людей с расстройством аутистического спектра (РАС) и проблема доступа людей с особенностями развития к объектам культуры и искусства. Средства, вырученные с проведения полумарафона, будут направлены на создание детской художественной студии в одном из интернатов Узбекистана для детей с аутизмом.

В программу полумарафона добавлены соревнования по скандинавской ходьбе и забег для детей до 12 лет. Результаты виртуального забега будут приниматься по данным, зафиксированным в приложении Strava.

Образовательная и культурная программы в рамках Самаркандского полумарафона пройдут в диджитал-формате. Представители благотворительной организации National Autistic Society (Великобритания) проведут онлайн-лекции для родителей детей с аутизмом, а специалисты из Британского музея расскажут об их инициативе Early Morning Explorers.

При поддержке российского проекта «Дружелюбная среда» будет организована серия онлайн-дискуссий, вебинаров и мастер-классов. На сайте фонда также будет размещена кинопрограмма, разработанная совместно с The Beat Film Festival.

«При помощи Samarkand Half Marathon мы хотим привлечь внимание к проблемам людей с аутизмом, а главное предложить варианты их решения. Нужно научить общество адаптироваться и понимать, как взаимодействовать друг с другом. Наш проект — это хорошая возможность собраться вместе и обменяться опытом с зарубежными сообществами и специалистами», — отметила куратор образовательной и инклюзивной программ Самаркандского полумарафона, начальник управления образования и инклюзии Фонда развития культуры и искусства Мадина Бадалова.

Зарегистрироваться для участия в полумарафоне можно здесь, стоимость участия — 20 тысяч сумов.